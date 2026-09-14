性感女星腳踏實地做「雲吞婆」　公開廣寧複式逾千呎員工宿舍

現年51歲的90年代性感女神麥家琪（現名：麥方喬）近年長居內地，甘願放下明星身段在廣東廣寧縣經營雲吞麵店，由於麵店太受歡迎，她曾被路過的學生哥大叫「雲吞婆」也不乎，更開玩笑說：「要投訴到校長那裏。」日前，麥家琪化身導遊拍片，帶網民「來我家一日遊」，親自公開其月租僅一千多人民幣的員工宿舍，展現洗盡鉛華的純樸一面！

麥家琪曾是90年代性感女星。（微博@麥家琪）

麥家琪挑戰一百蚊人民幣過一日。（抖音@麥家琪）

千元租複式單位 感嘆香港租車位都唔夠

影片中的麥家琪穿上直間恤衫配貼身灰褲，一身家居休閒打扮極具親和力。她對著鏡頭介紹其逾千呎複式的廣寧大宅：「租這個房子才1000多塊，還是兩層的。在香港，租個洗手間也租不了，租個車位都租不了啊！」這間她口中的「豪宅」，其實是她與兩名員工同住的內置複式單位。雖然傢俬較為簡陋，但勝在五臟俱全，大廳、貓房子、室內晾衫露台及廚房應有盡有。

麥家琪公開廣寧「豪宅」宿舍。（抖音@麥家琪）

一千幾百人民幣租複式單位。（抖音@麥家琪）

香港...真係洗手間或車位都租唔到。（抖音@麥家琪）

好闊落。（抖音@麥家琪）

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睡房麻雀雖小 盡展貪靚保養本色

隨後，麥家琪帶大家拾級而上參觀其私人重地。她的睡房空間感十足，放得下一張五呎雙人床。作為凍齡女神，房內當然少不了一個迷你化妝枱及滿載愛衫的衣帽間。她更毫不吝嗇地對鏡頭展示其「秘密武器」瘦面滾輪，笑言自己靠它保持面部緊緻。難怪網民紛紛留言大讚：「麥家琪姐姐還是跟20年前一樣漂亮！」其實她早前受訪時已大方承認，自己作為三孩之母，年過35歲後有靠醫美微調來留住青春，心態極為坦然。

麥家琪形容係豪宅。（抖音@麥家琪）

好注重美顏。（抖音@麥家琪）

洗盡鉛華獲封「雲吞婆」 活出愜意人生

面對昔日紅極一時的女星如今居於樸素宿舍，有網民驚訝留言：「這個太太太接地氣了」、「我很好奇你在廣寧到底能不能赚到錢」。其實，自2006年與大律師王國豪結婚並育有兩子一女的麥家琪，生活早已安穩。如今她選擇在內地反璞歸真，早前曾拍片實測踩電動單車、靠88元人民幣在肇慶食足一日；走在街上更被當地小學生親切地高呼「雲吞婆」。從昔日鎂光燈下的火辣尤物，到今日悠然自得的麵店老闆娘，麥家琪完美示範了只要心態知足，平淡簡單的生活便是最大的福氣。

麥家琪與舒淇同為性感女神。（影片截圖）