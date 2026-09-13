林雅詩3分鐘被碌三部手機　即Cut卡報警：蘋果公司熱線完全打唔入

前港姐林雅詩（Grace）昨日（12日）慘遭信用卡盜用，無辜被狂碌近五萬元購買三部iPhone 18 Pro。今日（13日）她接受《香港01》訪問，親自講述這場突如其來的「碌卡驚魂」。她坦言由昨晚通宵未眠，不但連夜報警求助，更不停致電蘋果公司熱線，可惜一直無人接聽，令她大感無助又激氣！

林雅詩信用卡慘遭盜用買iPhone18。（資料圖片）

林雅詩已報警求助。（資料圖片）

三分鐘內連碌三部機 涉款近五萬

Grace在訪問中猶有餘悸地憶述事發經過：「噚晚大概10點幾，嗰時睇一睇電話，咦，8點幾點解會畀人喺三分鐘之內碌咗三條單？都唔知發生咩事，（原來）買iPhone，跟住就發現三分鐘之內同我碌咗49000幾蚊，差唔多5萬蚊。」她指第一條單為兩萬幾蚊，第二、三條單則分別為一萬一千幾蚊，全數成功過數。

即時Cut卡報警 銀行列作爭議性交易

眼見信用卡被盜用，她即時致電銀行求助。她表示：「即刻打去銀行，就話畀銀行聽我無碌過卡、無買過任何電話。跟住就叫佢幫我Check吓啲單，佢話我有網上購物，喺蘋果apple store嗰度，我話佢知我無買過任何電話。」銀行隨即為她停止該卡，並將這筆涉款近五萬元的交易列為「爭議性交易」，表示會交由另一個部門跟進處理。由於銀行建議她報警，經過深思熟慮後，她在凌晨時分親自前往警署報案及錄取口供。

林雅詩收到信用卡過數短訊通知。（IG@gracebarbie）

狂打蘋果熱線無人聽：好似hang咗機咁

錄完口供回家後，Grace徹夜難眠，一直等到今早蘋果公司客戶服務熱線的辦公時間，希望討回公道：「今朝10點鐘，我等到10點鐘，跟住打嚟打去都打唔到，直情好似專登掛起電話咁樣，完全打唔入，真情好hang咗機咁，真係冇覺好瞓，我都唔知可以點處理。」

面對銀行暫時未能負責，加上蘋果公司又一直未能聯絡上，Grace感到極度無助：「銀行只係暫時Hold住，跟住希望佢可以唔使我去負責啦，因為我真係無碌過。我都報晒警有個編號，警方話如果銀行嗰邊有啲咩叫我用呢個編號話畀佢聽，我已經報咗警落咗口供喇。搞到今朝，加上自己真係瞓唔着，冇乜情緒......」從其疲憊的語氣中，足見這場無妄之災對她造成極大的精神困擾。