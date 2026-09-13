BABYMONSTER襲港閃現三分半鐘　狂派心送飛吻冧過千粉絲

韓國人氣女團BABYMONSTER今日（13/9）旋風襲港，以「全球品牌大使」身份到尖沙咀出席品牌活動。雖然活動傍晚6點才開始，但早已吸引大批粉絲（粉絲暱稱：MONSTIEZ）到場駐守。當中站頭行粉絲為了佔據最佳拍攝位置，更提前一日已到達現場，足足等了近30小時，期間經歷暴曬、落雨，認真瘋狂。而現場所見，舖頭對出露天廣場各個角落均站滿人，聚集逾千粉絲，場面震撼。

韓國人氣女團BABYMONSTER今日現身尖沙咀出席品牌活動。（盧振輝 攝）

活動場地塞滿粉絲。（盧振輝 攝）

「閃現」3分半鐘全場尖叫 揮手飛吻送心心

BABYMONSTER六位成員：RORA、RUKA、ASA、PHARITA、AHYEON及CHIQUITA約於傍晚6點鐘現身，全場守候多時的粉絲瞬間陷入失控瘋狂狀態，現場「失聲式」尖叫聲此起彼落。六位成員均身穿品牌服飾亮相，散發青春活力，當中ASA、PHARITA、AHYEON及CHIQUITA還展示白滑美腿，尤其吸睛。

BABYMONSTER六位成員表現友善。（盧振輝 攝）

BABYMONSTER快閃3分半鐘！（盧振輝 攝）

雖然今次BABYMONSTER只亮相短短3分半鐘，但六位成員全程向在場粉絲及傳媒展露甜美笑容，揮手、飛吻及擺出各式心心手勢毫不馬虎，福利做足。她們亦向熱情的香港粉絲打招呼：「Hi everyone! We are BABYMONSTER! So nice to see you guys here today.」接著便離場，盡現親民一面。

BABYMONSTER 向現場粉絲大派心心。（盧振輝 攝）