我要做主播｜潘蔚林做評審句句中要害　網民讚獲益良多：好有火

HOY選秀真人騷《我要做主播》近日進入12強階段，網上開始漸見討論度，尤其大讚上一輪評審潘蔚林評語一針見血！潘蔚林是前無綫新聞採訪主任，現時為香港浸會大學新聞系專業應用副教授，鬧起人上來相當肉緊有威嚴，雖然有參賽者被鬧喊，但網民都認為潘蔚林句句擊中要害，袋錢落參賽者個袋，非常恨上佢堂，並留言：「潘sir有料，一矢中的，做教書好過做主播」。而他本人就解釋自己不是「Harsh」（苛刻），並說：「我唔覺得自己Harsh，我係相對比較投入！」、「有少少激氣係激自己，係咪我教得唔好呢？」

前無綫新聞採訪主任，現時為香港浸會大學新聞系專業應用副教授驨潘蔚林，近日為HOY選秀真人騷《我要做主播》擔任評審，網民激讚他評語一針見血，袋錢落參賽者個袋。（HOY）

72小時專題挑戰考功架 潘蔚林即場指出數據錯誤

《我要做主播》十六強參賽者，要進行「72小時專題挑戰」，用72小時完成選題、訪問受訪者、撰稿、拍攝和剪片等工作，而評審則是張文采及潘蔚林，潘蔚林分享自己的評分準則，是要能反映社會實況、對社會有多大影響性、是否善用到畫面講故事等，而一開始他對於四段片的縮圖評價時，已清晰指出各張圖漏洞，例如：釣魚式譁眾取寵標題、AI圖片不明確標示等。而進入正式評審環節，談到第一組嘉賓探討殘疾人士尋愛議題，他第一句已指出數據錯誤、抄錯資料來源，並提供正確數據。

參賽者要逐組被潘蔚林、張文采及創意總監William點評。（HOY）

進入正式評審環節，談到第一組嘉賓探討殘疾人士尋愛議題，他第一句已指出數據錯誤、抄錯資料來源，並提供正確數據。（HOY）

直斥放蛇採訪踩界 引用余也魯金句論新聞品格

到第二組，四位女參賽者想探討「孤獨經濟」，以放蛇形式約出交友網站付費找陪伴的男士，見面時才表明身份請對方做訪問，潘蔚林引用傳媒教育界先軀余也魯教授的金句點評：「從事一切廣播工作的人來說，你用什麼方法爭取成功，比你的成功更重要，這是對你品格的挑戰。」他直斥放蛇式釣魚採訪踩界，但議題不像「濫收車資」等牽涉太強的公眾利益，他說：「假設係符合公眾利益，第二樣要問自己嘅係，呢個係咪最後嘅手段？除咗偷拍、放蛇同釣魚，有無其他方法可以採訪到同樣新聞素材呢？」他直言這未必符合新聞業務守則和指引，應嚴謹把關。事後他再接受節目組訪問，指這一組的做法是踩到他對新聞道德、倫理的底線。

潘蔚林引用傳媒教育界先軀余也魯教授的金句點評第二組，直線抽擊：「從事一切廣播工作的人來說，你用什麼方法爭取成功，比你的成功更重要，這是對你品格的挑戰。」更狠批放蛇式釣魚採訪踩界。（HOY）

潘蔚林指第二組偷拍、放蛇同釣魚的做法，踩到他對新聞道德、倫理的底線。（HOY）

狠批新聞是給答案非製造疑問 參賽者Vania聞評落淚

而到第三組開始，他給評語前已戴定頭盔，指自己對組組都一視同仁，不需太害怕，他就覺得欠缺受訪者遭遇詳情，並且眾參賽者出鏡太多，提醒：「做新聞第一件事要記得自己係配角，永遠都唔係主角」，認為他們運鏡做得好，卻不適宜運用於新聞。之後到第四組，亦是總分最低的一組，他質疑眾人問太多問題，甚至以問題為整段片作結，他狠批：「新聞唔係要畀疑問人哋㗎！新聞係要畀答案呀！你冇畀答案人，我睇嚟做乜嘢？」其中一位參賽者Vania此時更開始落淚，相信是自責表現未如理想，咪後潘蔚林對節目組說：「我唔覺得自己Harsh，我係相對比較投入！你可以想像我平時同啲學生討論稿題，就會用頭先類似咁嘅方式，有少少激氣係激自己，係咪我教得唔好呢？係咪我上堂講得唔清楚呢？可能係，咁係咪責任喺我度呢？」

潘蔚林質疑眾人問太多問題，甚至以問題為整段片作結，他狠批：「新聞唔係要畀疑問人哋㗎！新聞係要畀答案呀！你冇畀答案人，我睇嚟做乜嘢？」（HOY）

參賽者Vania此時更開始落淚，相信是自責表現未如理想。（HOY）

咪後潘蔚林對節目組說：「我唔覺得自己Harsh，我係相對比較投入！你可以想像我平時同啲學生討論稿題，就會用頭先類似咁嘅方式，有少少激氣係激自己，係咪我教得唔好呢？係咪我上堂講得唔清楚呢？可能係，咁係咪責任喺我度呢？」（HOY）

網民盛讚潘sir有料有火 渴望成為其學生

而網民都大讚潘蔚林，雖然可能聽起來比較嚴勵，但確實句句中point，網民留言：「潘sir有料，一矢中的，做教書好過做主播」、「轉戰教育界，培育新一代新聞人才。聽佢每一句評語，吓吓擊中要害，而且聽得出佢有團火，肉緊唔只係為一班參賽見習主播，係驚自己教得唔好！👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」、「以前做主播真係浪費左佢，一副pokerface 。難得佢咁有火咁投入。應該做時事評論員。」、「我睇完呢三集愛上呢個男人！你睇得出佢係有做功課，希望大家學到嘢，而唔係為做效果嚟X，距係真心有熱誠果d呀sir🥹❤️」、「好睇！！！睇完勁想上潘蔚林堂」有網民更因為睇完潘蔚林的鬧人精華，決定從頭到尾煲一次這個節目。至於鬧喊參賽者一事，方健儀就留言：「我都係要再講，潘sir平時好溫柔😏😏😏」參賽者Bibi及Natalie分別表示：「佢啲comment 學到好多嘢！我地好多盲點都被指出了🥹用淚水代替學費😭」、「含金量超高嘅評語！ 我作為參賽者真係獲益良多」

網民激讚潘蔚林表現有熱誠，認為他教書比做主播還精彩！