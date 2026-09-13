唐文龍被認錯做林文龍疑黑面網民急解釋　陳敏之：記住我個好兄弟

「街拍」已經成為街頭潮流，一班「街頭攝影師」在街上不斷找素人或是藝人來拍照。不過，今日（13日）有一位街頭攝影師在社交平台分享了自己認錯唐文龍的片段，片中唐文龍被認錯時疑似「黑面」，他寫下：「影片拍攝於2024年8月28日，因為當時叫錯人家名字，以至於一直沒有剪輯出來。直到最近看到他有份參演的電視劇重播，決定直面自己失禮的時刻，也感謝這位演員唐文龍的支持。」

片中唐文龍被認錯時疑似「黑面」。(ig@streetsnap.portrait)

唐文龍被認錯做林文龍

片中街頭攝影師問唐文龍：「你好，請問你係咪林文龍先生啊？林文龍。」唐文龍邊走邊指著他說：「唔係！」這個時候，他的臉色沒有太「」黑，可能只是把他當成認錯人的粉絲而已，之後這個街頭攝影師再次找上唐文龍，但這次唐文龍疑似「黑面」看着街頭攝影師。街頭攝影師說：「啱啱認錯人，唔好意思。」之後就向唐文龍解釋自己是在街上找人留影。

有一位街頭攝影師在社交平台分享了自己認錯唐文龍的片段。(ig@streetsnap.portrait)

唐文龍其實都好脾氣

而唐文龍聽完他的原因後才尷尬一笑說：「好！冇所謂。」街頭攝影師又問唐文龍：「點稱呼啊？」唐文龍清楚地表示：「唐文龍！」街頭攝影師才跟他說：「Sorry！我就得你係『金勝』。」當拍完照片後，唐文龍就表示自己要先走。街頭攝影師發文後，陳敏之亦有留言：「記住我個好兄弟叫唐文龍呀。」而袁偉豪都有留言：「😂」街頭攝影師帖文一出，未夠一小時已經吸了過萬個讚好。

陳敏之及袁偉豪都有留言。(ig@streetsnap.portrait)

「街頭攝影師」急解釋。(ig@streetsnap.portrait)

唐文龍都有聽晒「街頭攝影師」講咩嘅。(ig@streetsnap.portrait)