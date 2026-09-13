沈月自爆單身相信一見鍾情　認揀男友眼角高要靚仔孝順：似金城武

有「最美星二代」之稱的沈月，今日（13/9）到尖沙咀出席活動，為爸爸沈嘉偉旗下品牌擔任「生招牌」，身形顏值不輸同場女團BABY MONSTER。

有「最美星二代」之稱的沈月到尖沙咀出席活動，為爸爸沈嘉偉旗下品牌擔任「生招牌」。（盧振輝 攝）

大愛K-Pop

沈月受訪時，坦言自己私底下非常喜歡聽K-Pop：「我細個開始好鍾意EXO，BABY MONSTER都鍾意，aespa最近又有同我哋另外一個牌子合作，仲有ENHYPEN同TXT都有聽。」問到父親沈嘉偉的時裝品牌近年常與韓國女團聯乘，是否由她提供建議？沈月笑言：「我冇畀意見呀！不過聽到有合作就好開心，我平時聽佢哋多啲，意見我就真係冇畀，冇參與過。」

笑問她們三姊妹顏值高，小時候有否想過組女團？沈月隨即笑著搖頭，表示：「冇啊，因為佢哋都比較怕羞。而我自己雖然都鍾意跳舞唱歌，但係喺屋企嗰陣先會，一定唔會攞出嚟！（點解？）又唔係咁叻，純粹興趣，喺屋企同妹妹跳下舞、唱下歌，冇諗過要成為事業。」她更直言暫時完全沒有幕前拍戲或出道打算，之後機會也不大。

沈月公開擇偶條件，相信一見鍾情之餘，還很坦白說喜歡靚仔。（盧振輝 攝）

自揭興趣係畫畫與寫作 親手畫畫送父母

談及現時興趣，沈月透露近期喜歡畫畫與寫作，「我呢排日日畫畫，咩都畫，例如妹妹啱啱生日，我畫咗我哋細嘅嘅時候，又會畫下我隻狗同其他動物。仲有之前爹哋生日，我都畫咗個部車畀佢，媽咪生日，我就畫咗佢師傅寧波車畀佢。而我嫲嫲係屬雞，我就畫咗隻雞送畀佢。」

記者建議她可嘗試為家族品牌繪製設計圖或創作繪本散文集，沈月笑言可考慮，不過也害羞表示：「其實我畫咗好多，但係自己有啲怕羞，覺得呢樣嘢好Private，所以未諗好發表，希望將來有個自信，可以放出嚟啦。（鍾意寫嘢有冇諗過做編劇？）希望有得做，但聽講而家開戲好難。（叫爸爸投資，張智霖幾個Uncle演？）唔敢，我寫啲嘢好爛。」

沈月笑指雖然自己喜歡唱歌跳舞，但沒有想過做女團。（盧振輝 攝）

公開擇偶條件：相信一見鍾情

剛踏入25歲的沈月，感情狀況一直是外界關注的焦點。被問到有否畫畫送給男生？她即時大方表示：「未呀！（點解啊？）冇人送囉。」她透露目前身邊並沒有追求者，因為全被她拒絕了：「我如果冇興趣呢，我會馬上拉開距離，唔會拖住人，同埋我可能睇太多書同劇，我好相信一見鍾情！有呢種感覺先會傾落去，否則我係傾都唔會傾。（即係唔會收兵？）我冇兵㗎。」

被問到理想型的條件，沈月坦承眼角高，笑著列出了一長串條件：「要靚仔、善良、孝順、要好錫屋企人！但我真係覺得無人達到呢個要求。」當記者追問要「靚仔」到哪個層次時，她甜笑回答：「好似林志穎細個嗰種，或者金城武，所以比較難搵囉！」她也透露父母從未催促她談戀愛，但都傾談感情事，「爸爸成日話我要搵個好似爸爸咁錫我嘅人，但我諗咁就搵唔到了喎，邊有人會好似爸爸媽媽咁錫我。」

沈月自揭現時興趣是畫畫與寫作。（盧振輝 攝）

與家人到韓國慶生 讚妹妹攝影技術好

沈月又透露早前與家人一同赴韓國釜山及首爾旅行慶生。「我同妹妹（沈晨）兩個先去咗釜山，跟住再去首爾會合屋企人。」對於網民大讚她與媽媽邱淑貞愈來愈似，沈月謙虛表示：「我唔覺得自己似（媽咪），媽咪亦唔覺我哋似，話有啲人睇，可能係睇啲感覺。但我覺得媽咪真係好靚，冇人似佢咁靚！」更笑言三姊妹加埋都不夠媽咪美。

至於在社交平台上載的唯美海邊寫真，她透露全是妹妹沈晨幫忙拍攝：「佢哋新一代影相好叻，我都有幫佢影，但佢應該唔會發，因為佢怕醜，所以我哋合照我都遮一遮佢個樣，保護下佢私隱。（妹妹好神秘？）係啊，佢真係好神秘，不過佢都16歲了，但喺我哋心目中都仲係好細個！」