女神2｜郭珮文前男友為愛追了半個地球　深情告白整喊在場女神

TVB戀綜《女神配對計劃2》最近掀起不少的話題，除了有靚仔的求愛勇者外，亦有一名「前男友」來求愛，在今日（13日）一集之前，不少網民都猜測這名「前男友」就是何沛珈的前男友阮浩棕，不過今集揭曉「前男友」的身份後，眾人都哭得稀裡嘩啦。

不少網民都猜測這名「前男友」就是何沛珈的前男友阮浩棕。(節目截圖)

郭珮文前男友深情告白

這位「前男友」原來是其中一位女神郭珮文的前男友，他一開場就表示：「我單身了9到10個月，我這次來只為了一個人，在和你分手後到今天，我一直都很想念你。」這番深情的說話，無不感動在場的女神，而郭珮文在聽到他的聲音後就已經熱淚盈眶。

郭珮文前男友深情告白。(節目截圖)

郭珮文與「前男友」俞鋆瑞因時間遠距離戀愛而忍痛分手

「前男友」俞鋆瑞（Ice）飛了半個地球來找郭珮文，二人由2021年開始相戀，但因為長時間的遠距離戀愛，加上想清楚之後的路，所以二人忍痛分手。郭珮文坦言見到俞鋆瑞為了她，不惜一切來重新追求她，她哽咽說：「有好多情緒！但我唔係好知道點樣去描述佢。」而永遠笑得十分燦爛的俞鋆瑞亦直言再次見到郭珮文時：「火辣得像香港的天氣。」而郭珮文一頭金髮亦令他回憶起二人相識的時候，同樣郭珮文亦是一頭金髮。

郭珮文與「前男友」俞鋆瑞因時間遠距離戀愛而忍痛分手。(節目截圖)

俞鋆瑞為愛追了半個地球

俞鋆瑞在節目中說出了二人分手的原因，他表示：「我覺得我們的火花，相處也非常好，很可惜的是當時因為遠距離的關係，我們不得不分開，她當時的事業做得非常好，而我也有自己的事業要拼搏。」不過他認為二人不是因為感情破裂而分手，所以他對重新追回郭珮文亦相當有信心，當然在場的女神們亦非常願意讓俞鋆瑞留下來跟郭珮文發展一下。

俞鋆瑞在節目中說出了二人分手的原因。(節目截圖)

「前男友」俞鋆瑞買咗3隻貓貓畀郭珮文。(節目截圖)

「前男友」俞鋆瑞同郭珮文2021年開始相戀。(節目截圖)

俞鋆瑞同郭珮文一起了3-4年。(節目截圖)

不過俞鋆瑞同郭珮文因為「long d」而分開。(節目截圖)

連阮嘉敏都感動到喊。(節目截圖)

俞鋆瑞同郭珮文呢個擁抱隔咗9個月。(節目截圖)