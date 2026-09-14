譚詠麟胞妹撐阿哥紅館騷高顏值驚艷網民　父為球壇名宿兼抗日英雄

樂壇巨星譚詠麟於9月11日開始，在紅館舉行十場演唱會《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》，演唱會一票難求，更獲得多位圈中明星及名人到場支持，場面星光熠熠。除了一眾明星之外，校長的胞妹亦有入場支持阿哥，昨晚（13日）更有網民分享在場外看到譚詠麟胞妹的片段，其顏值隨即引起大批網民熱議！

譚詠麟紅館演唱會。（盧振輝攝）

譚詠麟坦言見到歌迷拄拐杖來支持備受感動。（盧振輝攝）

譚詠麟妹妹面對傳媒大方任影

譚詠麟妹妹於演唱會頭場低調現身紅館力撐阿哥，當日她穿上紅色上衣外搭黑色外套配搭牛仔褲亮相，並戴上時尚髮箍，與馬海倫同坐。面對傳媒鏡頭捕捉，譚詠麟妹妹大方任影，笑容滿面。如相中可見，她肌膚狀態極佳，身形Fit爆，凍齡力驚人。離場時，她與馬海倫在紅館場外等車，面對鏡頭報以親切微笑。

譚詠麟妹妹（黑色外套）面對傳媒大方任影。（盧振輝攝）

離場時，譚詠麟妹妹與馬海倫在紅館場外等車。（小紅書）

譚詠麟妹妹肌膚狀態極佳。（小紅書）

譚詠麟為家中獨子 與5名姊妹關係融洽

現年76歲的譚詠麟是家中唯一男丁，有兩名胞姊及三名胞妹，一家人關係非常融洽，更不時一同慶祝生日。譚詠麟早年曾提及童年和家庭背景，父親譚江柏為球壇名宿，曾先後效力南華、星島、九巴等香港甲級足球聯賽球隊。因父親與曾志偉爸爸曾啟榮是足球隊隊友，譚詠麟自小已與曾志偉成為摯友。

譚詠麟是家中唯一男丁，有兩名胞姊及三名胞妹，一家人關係非常融洽。（譚詠麟微博）

一家人經常出席聚會及慶祝生日。（譚詠麟微博）

譚詠麟父親竟是抗日英雄

另外，譚詠麟曾經分享抗戰期間，父親在滇緬公路擔任運輸大隊長，與軍民冒生命危險摸黑運送物資。而外號「譚火」的父親對校長管教嚴厲，校長憶述有次妹妹在吃飯時投訴被自己欺負，父親竟一怒之下倒掉他的飯並施以「鐵拳教育」，令他一星期無法好好走路。雖然父親脾氣剛直，但校長直言在父親身上學懂了做人要有責任感、尊師重道及養家的重要性。