陳志雲爆有TVB女星因三大條件而捧極唔紅　三位絕美港姐成嫌疑人

前TVB總經理陳志雲日前接受財經專欄作家渾水的《SpotiTalk》訪問，節目中除了重提歷時長達七年的官司心路歷程外及TVB「山頭主義」文化，還揭露當年有一位獲高層一致睇好的女星，疑因「極靚」欠缺觀眾緣而捧極唔紅。

陳志雲。（資料圖片）

陳志雲爆有女星因三大條件捧極唔紅

陳志雲在節目中透露當年有一位女星「咁多年來好少見咁靚」、「睇好可以捧」，卻又「可能因為佢太靚，啲女人唔鍾意」欠觀眾緣的三大條件，而「捧極唔紅」。由於陳志雲沒有公開名字，令這位女星身份引起網民好奇。陳志雲於1994年至2011年在任期間，TVB力捧過的女星名單中，符合以上三個條件的，估計是選美出身的女星。當中最具嫌疑的女星，有1998年港姐冠軍、兼1999年華姐季軍向海嵐、1999年港姐冠軍暨2000年華姐冠軍郭羨妮及2001年華姐冠軍廖碧兒。

陳志雲日前接受渾水的SpotiTalk訪問。（Youtube@SpotiTalk）

向海嵐出道即獲力捧

1998年香港小姐冠軍向海嵐，出道即獲力捧，更多次飾演絕色美女角色，包括《楊貴妃》、《無頭東宮》、《帝女花》等高收視劇集。不過由於多次飾演靚女角色，反而引起部分女性觀眾的挑剔。雖然向海嵐憑《無頭東宮》演技獲得讚賞，可惜一直都未能穩坐TVB一姐之位。其後在2008年淡出幕前，一度轉行並到內地發展。

向海嵐多次飾演絕色美女角色，包括《楊貴妃》、《無頭東宮》、《帝女花》等高收視劇集。（微博）

郭羨妮符合「咁多年來好少見咁靚」條件

根據陳志雲在節目中提到的線索，郭羨妮絕對符合「咁多年來好少見咁靚」。現年52歲的郭羨妮於1999年以大熱姿態奪得香港小姐四料冠軍。郭羨妮入行初期已獲力捧，第一部劇集便在《尋秦記》中擔任女主角。不過由於出道後，先後與溫兆倫、陶大宇等男星傳出緋聞，令形象插水，同時符合陳志雲所指的「可能因為佢太靚，啲女人唔鍾意」。

郭羨妮符合「咁多年來好少見咁靚」條件。（IG圖片）

廖碧兒曾被指「拜金」

華姐冠軍廖碧兒擁有深邃五官，加上擁有燦爛笑容，初出道便驚艷電視圈，更憑《皆大歡喜》的「深田公主」而形象入屋，之後更參演過多部經典劇集。不過後來因傳出結交富豪而狠飛陳豪，被貼上「拜金」標籤，導致人氣插水，符合「啲女人唔鍾意」的致命傷。轉行成為品酒師及做紅酒生意的廖碧兒依然保養得宜，樣貌與參選時期分別不大。