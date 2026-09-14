阮嘉敏任閨蜜鄧伊婷節目「爆料」 霸氣回應19歲男回春論

阮嘉敏（Mandy）有份拍攝的節目《女神配對計劃2》日前播出第二集，Mandy搵嚟鄧伊婷做「閨蜜花生團」，雖然節目上未出手幫好姊妹求偶畀意見，不過阮嘉敏就對好友非常信任，任對方隨時爆料：「我同伊婷完全冇夾過，佢係我入嚟公司第一個朋友，過去十年我哋互相扶持，咁多年以來佢成日都介紹啲男仔畀我識，可惜真係唔合眼緣，喺嚟緊未播出嘅節目度，佢會比我更加激動！」

提到日前節目中，有19歲參賽者發表「回春」言論時，Mandy表現激動：「始終佢出場只係20分鐘左右，未必可以好完善咁溝通，佢呢個後生仔諗到咩就講咩，我純粹係當佢搞笑囉。咁佢本來叫所有女仔『回春』，都唔係淨係指我一個嘅，只係咁啱啲女神撩我互動，特登玩吓！我一向心境開朗係事實，絕對唔需要回春。（介意姊弟戀？）正常我鍾意大過自己嘅男仔，因為我覺得會有安全感多啲！如果佢真係好細個，就睇佢係咪真係好有誠意，因為我覺得愛情唔應該係受住規限，應該要睇吓自己當時當刻嘅感受，我覺得咁先係愛情。（你哋咁多個當中邊個需要『回春』？）冇人需要回春！一個成功嘅女人係要令到自己生活得開心，保持心境年輕開朗，呢啲我絕對可以做到！」

節目中Mandy被問及參加者曾出軌時，首要擔心「衞生」問題，被網民戲言「好包容」男友。Mandy表示每個人都有過去，重提舊事沒意義，最緊要拍拖時「乖乖」就可以。