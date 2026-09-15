林迪安爆楊紫瓊片場被英泥粉潑面不改色　林青霞一特質顯王者氣派

現年64歲的林迪安，是香港資深武術指導，曾多次獲提名香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳動作設計」。他自90年代開始跟隨程小東工作，幕前幕後皆有成就，除了在《中華英雄》飾演「鬼僕」一角，亦曾參演《百變星君》、《整蠱專家》、《古惑仔之人在江湖》及《無間道》等電影。踏入2000年代，林迪安更一度前往荷里活發展，曾為《22世紀殺人網絡》（Matrix）及《蜘蛛俠2》等電影擔任武術指導。最近，林迪安亦緊貼潮流進軍社交平台，拍片分享昔日拍攝往事。曾與無數天王巨星合作的他，近日特別分享了兩位傳奇女神：奧斯卡影后楊紫瓊與大美人林青霞在片場鮮為人知的一面，字裡行間充滿對兩位女星專業態度敬佩之情。

林迪安是香港著名武術指導。（陳順禎攝）

當年林迪安帶同全家一同前往美國開工拍《蜘蛛俠2》。（網上圖片）

林迪安分享早前曾與幾位女明星合作拍動作片，大讚她們都很拼。（小紅書截圖）

楊紫瓊被整盤「Power粉」潑面 不喊一句堅持完成鏡頭

林迪安片中回憶道，早期香港動作電影並沒有先進的電腦特效，要呈現出拳拳到肉、震撼視覺的力量感，當時劇組會使用一種由英泥粉製成的特製粉末，在業界俗稱「Power粉」。他提及當年與奧斯卡影后楊紫瓊合作《東方三俠》，拍攝一場摔倒地上的動作戲中，要將粉末撒在對方身上，豈料，他拍檔將整盤「Power粉」直接潑向楊紫瓊的臉上與身上，但楊紫瓊「郁都無郁過」，等待導演喊「Action」。

林迪安稱當時看著楊紫瓊被整盤「Power粉」潑到臉和身上。（小紅書截圖）

林迪安稱當時楊紫瓊「郁都無郁過」，等待導演喊「Action」。（小紅書截圖）

隨後，楊紫瓊一氣呵成完成重摔落地的鏡頭，過程中「冇講過任何一句說話，然後就自己行埋一邊清理」。林迪安坦言當刻心中真的很佩服對方，並直言：「當年被潑粉嗰個女仔，後來攞埋奧斯卡，從來唔係運氣，係佢幾十年來每一日都保持住嗰種專注同專業，佢唔係靠大聲，唔係靠爭，係靠做。女性嘅力量有時就係咁無聲，佢哋唔需要話畀世界聽自己有幾勁，佢哋用堅持、時間和實力，話畀大家聽，女神從來唔係弱者。」

林迪安稱楊紫瓊一氣呵成完成重摔落地的鏡頭，過程中「一句話都冇講過」。（小紅書截圖）

楊紫瓊是奧斯卡金像獎最佳女主角。（IG@michelleyeoh_official）

林青霞《東方不敗》自創針線動作 現場任吊鋼絲絕不擺架子

除了楊紫瓊，林迪安亦分享了與另一位傳奇女神林青霞合作《笑傲江湖II東方不敗》的點滴。他大讚林青霞隨便擺個pose，或很簡單一個眼神，是有一種王者氣派，「我覺得嗰陣時《東方不敗》小說裡面嘅形象，就係形容林青霞，佢嗰個演繹真係好犀利。」

林迪安稱林青霞隨便擺個pose，很簡單一個眼神，都有一種王者氣派。（小紅書截圖）

林青霞氣質優雅。（小紅書截圖）

林迪安續指，林青霞早已是大明星，也是公認的大美人，但最令他驚歎的是對方的演技與功力。林迪安表示，林青霞在《東方不敗》中，有許多戲份是需要運用針線，全是對方自己發揮創作出來的。「好清楚、好靚嘅嗰啲姿勢，即係拔針引線嗰啲，佢全部都好有尺寸，我覺得呢個係功力嚟嘅！」

林迪安表示，林青霞在《東方不敗》中有許多戲份是需要運用針線。（小紅書截圖）

全是林青霞自己發揮創作出來的。（小紅書截圖）

此外，林迪安更表示林青霞在拍攝現場，一點架子都沒有，叫她去吊鋼絲就吊，有時為了營造黑色煙霧效果甚至要「燒車胎」，環境極其惡劣，對方也明白是拍攝需要，不會有什麼不滿，展現出極高的職業素養。

林迪安大讚林青霞零架子。（小紅書截圖）

林迪安表示林青霞在拍攝現場，一點架子都沒有，叫她去吊鋼絲就吊，有時為了營造黑色煙霧效果甚至要「燒車胎」，環境極其惡劣，對方也明白是拍攝需要，不會有什麼不滿。（小紅書截圖）

寄語女性：美貌會過期 智慧與認知方能護你一生

林迪安最後在影片中向女性觀眾寄語，直言世界上從不缺美貌的女性，亦不會有人永遠對同一個人著迷。「真正能護住一個人命運嘅，從來都唔係長相，而係認知、選擇與智慧。」他鼓勵大家多提升認知、廣賦閱歷，因為唯有當一個人不單靠外貌作為唯一優勢時，才能變得「無可替代」。