韋家雄無懼影視製作寒冬 大談15年奪男配發展：一路以嚟都艱難

無綫熱播劇集《死有對証》近日話題不斷，其中飾演法醫的韋家雄與女主角陳曉華有多場精彩對手戲，其精湛演技備受網民喜愛。韋家雄早前出席劇集宣傳造勢活動，接受《香港01》訪問時大談拍攝感受及面對「影視製作寒冬」的感受。

狂鬧陳曉華 慎防惹觀眾反感

韋家雄在劇中飾演法醫，他坦言這次演出有一定難度，尤其在角色性格的拿捏上需要特別花心思。他又指在劇中的角色經常要罵人，特別是經常責罵女主角陳曉華，所以處理責罵戲份時非常小心，以免讓觀眾感到煩厭：「因為個戲裡面我成日鬧人嘅，因為你知道鬧人一唔小心呢，觀眾就會覺得好煩厭，又出嚟鬧人咁樣，所以呢個自己就好小心處理。角色就係成日鬧曉華，鬧個咁靚女又係女主角，好容易觀眾睇唔順眼㗎嘛，所以要好小心處理！」

韋家雄早前出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

提到近年影視製作量銳減，韋家雄直言深刻感受到大環境的轉變，感慨不論電視或電影界都大受影響。但當被問到現時「搵食」是否非常艱難時，他卻發揮幽默本色，以一貫的豁達心態自嘲看透逆境：「都差不多啦，一路以嚟我都艱難㗎啦，所以冇咩分別！」談到2015年奪得最佳男配角獎後的工作發展，韋家雄笑言：「得獎後生活與際遇並無太大改變，一切如常。」