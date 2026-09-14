朱栢康突放閃疑公開戀情　離婚後單身多年曾指鍾情幽默運動型女生

現年43歲的「最佳男配角」朱栢康昨日（13日）無預警在社交平台「放閃」，分享與一名長髮女生去韓國外遊時的搭膊的對鏡selfie合照，並寫道：「一年容易……又中秋……」，疑似正式公開新戀情！消息一出，張繼聰、陳家樂、岑珈其、連詩雅、楊偲泳等圈中好友紛紛以紅色心心留言洗版送上祝福。

朱栢康昨日（13日）無預警在社交平台「放閃」，分享與一名長髮女生的搭膊合照，並寫道：「一年容易……又中秋……」，疑似正式公開新戀情！（IG@chu.hong.chu）

圈中好友洗版貼心心送祝福。（IG@chu.hong.chu）

女方同步貼面貼面合照 IG早藏密運線索

與此同時，女方亦在IG分享與朱康的自拍合照，相中兩人臉貼臉極度親密，鏡上更寫著「It is right way wherever you go as your heart follow」(跟隨心之所向，就是正確方向)。朱康隨即在底下留言「WaaaaWaaaaWaaaa」，女方亦默契回應：「HaaaaHaaaaHaaaa」，隔空打情罵俏。翻查女方IG帳戶，從2013年的首個發帖開始，朱栢康幾乎全部點讚；而8月初的發帖亦早見朱康踪影，相信當時已是蜜運當中。

女方貼的合照面貼面，更是甜蜜！朱康隨即在底下留言「WaaaaWaaaaWaaaa」，女方亦默契回應：「HaaaaHaaaaHaaaa」，隔空打情罵俏。（IG@kikipuii）

女方8月初的發帖亦早見朱康踪影，相信當時已是蜜運當中。（IG@kikipuii）

曾經歷離婚 自爆年輕時兩度出軌深切覺悟

朱栢康過去曾在《明周》訪問中大方談及感情史，他於2017年跟台灣女友結婚並一度移居當地，但最終因了解而分開，不涉第三者。他更曾坦白自爆年輕時試過在一段感情兩度出軌，第一次獲女友原諒，第二次對方已不再留戀，令他大受打擊並深刻自省，明白到：「做這些事傷人也傷到自己，除了滿足到剎那衝動外，帶來全是負面的事情，之後再不敢做了。」

朱栢康過去曾在訪問中大方談及感情史，他於2017年跟台灣女友結婚並一度移居當地，但最終因了解而分開，不涉第三者。（IG@chu.hong.chu）

他更曾坦白自爆年輕時試過在一段感情兩度出軌，第一次獲女友原諒，第二次對方已不再留戀，令他大受打擊並深刻自省，明白到：「做這些事傷人也傷到自己，除了滿足到剎那衝動外，帶來全是負面的事情，之後再不敢做了。」（IG@chu.hong.chu）

單身數年公開擇偶條件 偏好幽默運動型女生

離婚後一直保持單身的朱栢康，亦曾大方剖白自己的感情觀及擇偶條件：「我不覺得自己要求高，拍拖的時候我也願意給很多時間對方，我不需要女方很獨立，但會比較喜歡會做運動的女孩，一來做運動的女孩體態會好一點，另一種意思是會做運動的人都會刻苦一點，一個捱得的女孩子是很吸引的，我不需要她懂下廚，覺得有幽默感更重要，個人要踏實，我不會否認我是外貌協會，但對我來說靚的準則也很廣泛。」