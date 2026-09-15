傅穎被嘲「冇朋友」疑拍片反擊　享受獨處：學唔識人哋好假好圓滑

現年41歲前Cookies成員傅穎（Theresa，現改名傅寶誼）早前被前隊友鄧麗欣（Stephy）的好友留言挑釁：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通加油」。鄧麗欣在活動上澄清不代表本人立場，但亦有代朋友向所有受事件影響嘅人致歉。Theresa日前在抖音上載短片，以「攻擊力強的人可以忽略這條片」為題，詳細剖析為何某些人不屑於複雜的交際應酬，句句有骨地疑作出反擊。

成年人的社交是一場邊界博弈

Theresa在片中直白剖析：「我最近睇到同一條片，佢嘅原文係話，無攻擊性嘅人要減少社交，因為你嘅天賦並唔係喺呢個上面。今日想結合心理學同自己一啲感悟同大家傾吓。」她指成年人的社交底層邏輯，其實是持續的邊界博弈。她指出，那些在人際關係中如魚得水的人，通常具備爭奪話語權的能力及適度的攻擊性。相反，她形容不擅交際的人：「性格溫和、攻擊力弱嘅人，就好似一個攞住木劍上戰場嘅士兵一樣，唔係你唔夠努力，而係呢個遊戲規則本身就唔係好適合你。」

高敏體質拒絕精神內耗

她進一步解釋：「攻擊力弱的人往往自帶『高敏』特質，可以好容易捕捉到人哋一啲好細微嘅情緒，嗰啲客套下嘅疏離，同埋人隱藏嘅敵意。」她坦言即使看得通透，也不願去爭執反擊。若勉強混入複雜的圈子，只會全盤接收別人的負面情緒，導致嚴重的精神內耗。她更引用心理學家榮格的觀點指出：「內傾者的能量源於獨處，強行融入喧鬧嘅人群等同透支緊你，唔好覺得越多越合群先代表優秀。」

傅穎拍片疑反擊「冇朋友」論。（抖音@傅寶誼Theresa）

傅穎覺得冇攻擊性嘅人，某啲遊戲規則就唔係好適合。（抖音@傅寶誼Theresa）

傅穎話唔好逼自己。（抖音@傅寶誼Theresa）

傅穎話無需逼自己學習別人社交方式，只會適得其反：「你既學唔識人哋好假好圓滑，亦可能冇咗你本身自帶嗰種真誠，當然過份真誠亦都唔係一件好事。」（抖音@傅寶誼Theresa）

社交斷捨離 遠離是非圈子

對於被外界指責「冇朋友」，Theresa強勢反擊：「減少社交絕對不代表孤僻封閉，唔係話要隔絕所有人，而係主動去做社交嘅斷捨離，去篩選真誠簡單，冇嗰啲拉扯博奕嘅關係去相處，遠離嗰啲充滿是非同消耗你嘅圈子。」她直言自己的優勢在於深度認知、獨立思考與安靜創造，無需逼自己學習別人社交方式，只會適得其反：「你既學唔識人哋好假好圓滑，亦可能冇咗你本身自帶嗰種真誠，當然過份真誠亦都唔係一件好事。」

她更以一句話作結：「除非對方相伴時比你獨處更加舒心，如果說唔係唔需要勉強相聚，將你慳返落嚟嘅心力收返自己身上。喺嗰啲複雜嘅人際關係裡面，表面有幾風光，佢對應住嘅就係有幾多嘅是非，同反噬作用，所以唔需要勉強去入局，唔需要逼自己去參予嗰啲拉扯，你條命都好矜貴。」

傅穎早前同裕美拍片好開心。（IG圖片）

傅穎早前同裕美拍片好開心。（IG圖片）

昔日遭冷暴力 如今迎世紀破冰

其實Theresa這種不愛迎合的性格早有前科。她日前受訪時重提Cookies精簡為「四餅」後遭排擠的內幕，她回憶道：「當年一上車，隊友便瞬間陷入靜音冷暴力，令我每日回家只能以淚洗面。」

隨後網民翻出隊友楊愛瑾（Miki）2013年的電台訪問，Miki坦承：「當年大家真係好細路女。」她直指因頂不順Theresa處女座的完美主義及說話方式，大家才會集體噤聲，事件甚至驚動高層出面調停。不過時移世易，Theresa在40歲生日時已大方晒出與Miki的合照，並配上心心符號，證明雙方早已放下芥蒂，正式化敵為友。

鄧麗欣演唱會，傅穎缺席。（資料圖片）

鄧麗欣演唱會，傅穎缺席。（資料圖片）

Cookies 聚會都冇傅穎份。（IG圖片）