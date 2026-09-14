趙雅芝新抱跟奶奶內地吸金人氣強勁　美貌曝光眼大鼻高：像泰國人

71歲的「不老女神」趙雅芝是圈中美魔女，保養得宜，保養之道與優雅氣質向來被封為娛樂圈典範，轉戰內地多年，人氣強勁。趙雅芝於1975年與第一任老公黃漢偉結婚，婚後二人育有兩名兒子黃光宏及黃光宜，直到1983年離婚。隨後趙雅芝在1984年與黃錦燊結婚後育有兒子黃愷傑，黃愷傑去年宣布娶內地女星湯暢，湯暢跟住奶奶趙雅芝收工，同樣人氣十足。

趙雅芝是70年代TVB四大花旦之一，有「最美白娘子」美譽。（趙雅芝微博圖片）

趙雅芝好靚！（趙雅芝@微博）

一襲精緻的粉色刺繡服飾，襯托得趙雅芝好有富貴感。（趙雅芝微博圖片）

趙雅芝帶新抱返工極靚女

趙雅芝近日現身內地，收工的她行到街上，準備搭車離去。一出到街已被大批粉絲包圍，趙雅芝優雅地揮手上車離去。怎料似乎忘了背後跟住新抱，而湯暢一頭攣髮，穿上娶裙，手持兩袋花，站在人群中不知所措，只得掩嘴笑，似乎等待奶奶回來接她。

湯暢之後走入粉絲中，同樣深受趙雅芝粉絲愛戴，她親切地與粉絲聊天。湯暢氣質與奶奶一樣同樣貴氣斯文，五官標緻，獲網民讚靚女。發文網友留言：「趙雅芝下班上車了！把兒媳婦忘車外面啦」，有網民則認為湯暢生得似泰國人。

黃愷傑娶細10年女星湯暢

黃愷傑曾透露在拍《捕風追影》時已經與太太湯暢簽字結婚，當時他還稱這是他們的人生大事。黃愷傑太太湯暢是比他小10歲的演員，湯暢於《繁花》出演過小文這個角色，她更與楊紫合作過《要久久愛》，更有網民大讚湯暢：「新娘長得好高級。」

趙雅芝收工。（小紅書）

新抱被遺下在街。（小紅書）

不知所措。（小紅書）

好可愛！（小紅書）

趙雅芝新抱好靚。（小紅書）

與粉絲聊天。（小紅書）

親切。（小紅書）

鼻好高。（小紅書）

黃愷傑早前透露在拍《捕風追影》時已經與太太湯暢簽字結婚。（微博圖片）

黃愷傑與湯暢。（微博圖片）