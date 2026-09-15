TVB「大眼小花」長年植睫毛搞到甩清光 公開素顏驚呼：嚇親自己
撰文：程嵐風
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34歲無綫小花鍾晴（Karlie）憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》美女售貨員「Cammy」一角入屋。向來以甜美靚樣及火辣身材見稱的她，近日竟在社交平台自爆陷入「無毛」危機，因長年植眼睫毛導致真睫毛幾乎甩光，素顏模樣連她自己都大吃一驚！
植毛多年出事 嘆素顏嚇親自己
從鍾晴分享的IG限時動態可見，她特意在畫面右下角放大了自己完全零睫毛的「超素」眼部特寫，並無奈寫道：「這是誰？超素」、「不過我冇植眼睫毛，冇化妝嘅時候真係自己都嚇親自己」。她在影片中坦言，因為自己植眼睫毛很多年，「植吓植吓唔知點解冇晒毛囉」，眼見真眼睫毛已光禿禿，她終於驚覺事態嚴重，直指「真係要休息吓嘞」，宣布暫停植毛。
轉攻「黐假狗」向網民求推介
為了維持幕前精緻模樣，鍾晴現時轉攻自己動手「黐假狗」。片中見她戴了「大眼仔」隱形眼鏡配上纖長捲曲的假眼睫毛，她對效果相當滿意：「我發現黐都幾靚，隻眼好似放大啲，日日可以有唔同效果。」她更笑言自己現在的愛好就是買假眼睫毛，並發文向一眾網民求救：「大家有冇介紹我可以買邊啲假眼睫毛呢？」
勤做普拉提保火辣身段
雖然眼睫毛需時重生，但鍾晴的身材依然維持在巔峰狀態。她向來不吝嗇在社交平台向粉絲派福利，日前便上載了一段做普拉提（Pilates）的操練短片。身穿緊身運動Bra top配超短運動褲的她，在器械上做出俯身動作時，白滑上圍呼之欲出，加上纖細蠻腰與緊緻的全身線條，全程面不改色，足見平日下足苦功。
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