71歲陳榮峻街邊扶膝坐凳仔拍攝　關秀媚離婚復出60歲身材狀態大勇

現年71歲的陳榮峻是無綫（TVB）老戲骨，演過《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《尋秦記》，近年有「御用公公」之稱，在皇牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「譚道德」，與戲內外都是太太的「譚何容儀」吳香倫模範夫妻形象入屋。陳榮峻近年不時北上發展，近日出席第21屆長春電影節，與趙雅芝、「阿B」鍾鎮濤、鄧萃雯、王晶同坐同場，備受禮遇。而他亦展現專業藝人素養，日前與前「晶女郎」關秀媚、王晶內地拍攝，街頭坐凳仔毫無半點不滿，令人敬佩！

陳榮峻兩公婆與兒子同住。（陳榮峻社交平台）

嫪毐是陳榮峻的代表角色之一。（TVB截圖）

陳榮峻與趙雅芝同坐，備受禮遇。（網上圖片）

陳榮峻街頭坐凳仔拍攝 60歲關秀媚Fit爆現身

陳榮峻近日現身廣州拍攝，被網民拍下照片。相中他穿戴圍裙，坐在小店外的凳上，雙手扶膝頭，相信正等待開機。陳榮峻表情鬆容，沒有半點不滿，十分敬業，有人亦拍下關秀媚拍攝片段，關秀媚一身背心黑衫褲，笑容滿面，身材同年輕一樣Fit爆，狀態極佳，不少網民都激讚關秀媚靚女，「阿媚還是咁靚女」。

《賊王》，關秀媚在戲中大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

關秀媚當年好靚女。（電影截圖）

關秀媚曾捲醉駕風波 近年進駐小紅書積極復出

關秀媚在90年代尾至2000年初拍了多部由王晶執導的作品，包括《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，因而被封為「晶女郎」，其後她又憑《每天愛你八小時》獲提名台灣金馬獎最佳女配角。可惜2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。關秀媚在出獄後沉寂了一段時間，直至2005年復出拍攝電影《黑白戰場》，翌年她拍完內地劇集《暴雨梨花》後全面息影。有指關秀媚投資有道，生活無憂，近年復出積極經營小紅書。而在感情方面，關秀媚前年在受訪時大方承認已離婚，並表示已放下，重新展開新生活！

陳榮峻街頭坐凳仔拍攝。（小紅書）

關秀媚勁Fit！（小紅書）

王晶。（小紅書）

《賊王》中關秀媚可謂訓身演出，這一幕鴛鴦嬉水極盡意淫，引人遐想。（影片截圖）

關秀媚飾演的「沙律」雖然經常被男友「葡撻」欺負，但多年來不離不棄，加上樣靚身材正，可謂最佳女友人辦。（影片截圖）

關秀媚｜（《黑馬王子》截圖）