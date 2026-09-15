TVB收視｜《愛．回家之三代同糖》四連跌　比上輯結局失20萬觀眾

無綫（TVB）公布上周（7日至13日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.2點（143萬觀眾），續踞收視榜首位；車婉婉、吳若希及李茵彤主演處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視16.7點（107萬觀眾）。

《愛．回家之三代同糖》收視連續四周下跌。（《愛回家之三代同糖》截圖）

《愛．回家之三代同糖》四連跌

《愛．回家之三代同糖》開播至今已有一個月，首周乘住《愛·回家之開心速遞》的氣勢，最高收視有19.5點，跟《愛·回家之開心速遞》的大結局最高收視19.8（127萬觀眾）點差不多。不過，收視看來未能延續下去，接下來四周的最高收視，分別為17.8、17.7、17.4與16.7（107萬觀眾）點，呈現四連跌的趨勢，比上輯結局消失20萬觀眾，看來需要調整一下才能止跌回升。

《愛．回家之三代同糖》暫時未能承接《愛·回家之開心速遞》。（盧振輝攝）

另外兩套劇集，由陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕等主演法證劇《死有對証》上周首播，最高收視19.2點（124萬觀眾），外購劇《百花殺》最高收視14.7點（94萬觀眾）。而洪永城、陳懿德、甄敏芳主持玄學競賽節目《玄戰》，最高收視有10.6點（68萬觀眾）。

劇集《死有對証》上周首播。（盧振輝攝）

周六賴慰玲主持健康節目《健康誠諾書》，最高收視16.1點（104萬觀眾）；為悼念Ming Sir劉兆銘離世及哥哥張國榮70冥壽；播映二人合作電影《倩女幽魂》，最高收視15點（96萬觀眾）。周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持《試真D唷》，昨晚坤哥以特派員身份，實測網傳衞生環境極惡劣的台南旅館，現場所見小強橫行、廁所惡臭難頂，最高收視20點（129萬觀眾）；林盛斌（阿Bob）主持《女神配對計劃2》，女神郭珮文（Juliana）前度Ice飛越半個地球，踏上舞台重新展開追求，最高收視18.5點（119萬觀眾）；《一周星星》受訪嘉賓阿Bob、細細粒陳嘉佳，細說二人合作劇集《老表，你好Hea！》點滴，最高收視15點（97萬觀眾）。