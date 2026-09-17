何艷娟生圖散自信貴氣　衣品穿搭遭網民狠批精緻土：怎會如此俗氣

2014年港姐季軍，現年34歲的何艷娟（Katherine）於2018年7月跟比她年長40年，擁有30億身家的澳博高層吳志誠結婚，婚後即躋身名流社會的富貴愜意生活，周身名牌，且經常周遊列國，日子過得非常享受。她於2019年5月卻突然於IG宣布離婚的消息，兩人的一段「爺孫戀」終告結束。不過離婚後何艷娟的富貴生活依舊，有傳她收了3億贍養費，又曾傳出她火速再戀上百億富商，愈愛愈富貴。回復單身的何艷娟依然過着名媛似的生活，繼續享受人生。不過她近日現身會展時，一身穿搭風格卻意外引起網民熱議。

何艷娟離婚後生活仍多姿多彩。（IG@katherine_hoyk）

何艷娟戰鬥力十足！（IG@katherine_hoyk）

何艷娟對身材管理非常嚴格。（IG@katherine_hoyk）

穿搭被批俗氣

影片中可見，何艷娟當日打扮得相當用心，身穿一身湖水綠色的透視連身長裙，領口處有蝴蝶結點綴，腳踏一雙同色系的綠色高跟鞋。她與同行的友人邊走邊聊，手拿着袋子，舉手投足間充滿自信，散發出一股貴氣。隨後，她登上早已在路旁等候的豪華七人車離去，盡顯派頭。

何艷娟日前現身會展被野生捕獲。（小紅書截圖）

何艷娟與同行友人言談甚歡。（小紅書截圖）

雖然何艷娟氣場十足，但當天的一身打扮卻意外引來不少網民的評價，部分網民更毫不客氣地吐糟其造型為「精緻土」，直指她品味過時：「她這裙子怎麼回事，這年代還穿這樣的裙子」、「她不穿這身衣服應該挺好看的」、「好土的品味」、「她從來沒有穿得好看過」，甚至有留言狠批：「衣著怎會如此俗氣」。

何艷娟一身打扮意外引來不少網民的評價。（小紅書截圖）

何艷娟散發自信貴氣。（小紅書截圖）

登上七人車離開。（小紅書截圖）

網民評價兩極

不過，亦有網民力撐何艷娟，認為她駕馭得宜：「這風格挺適合她的，雖然說不上很美，但她有一份貴氣是真的」、「她穿得很好看」、「我覺得超美」；此外，有網民則將焦點放在何艷娟優渥的生活狀態上，搞笑地表示：「人家命好」、「我好似佢咁有錢，著條底褲出街畀人笑都制」、「現在是人生贏家了吧」。