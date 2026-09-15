文詠珊貼身露背裙直落臀邊驚艷晚宴　零死角神顏俘虜網民：淪陷了

37歲的文詠珊（Janice Man）近年可謂事業與家庭雙豐收，自從轉戰內地市場後發展順遂，憑藉多部劇集及電影人氣急升，晉身「億萬票房女星」之列。除了事業順風順水，她在家庭生活上亦相當幸福，去年無預警宣布做媽咪，為富三代老公吳啟楠（Carl）誕下愛情結晶品。而最令人驚嘆的是，文詠珊產後以極速時間修身並迅速復工，無論顏值或身材都完全不像已為人母。日前，文詠珊受邀出席國際時尚品牌的頂級品牌晚宴，她以一身極具女人味的貼身黑裙造型驚艷全場，有網民將場內畫面分享至社交平台，文詠珊的零死角神顏及fit爆身形，引來大批網友熱議。

文詠珊於2019年下嫁億萬富三代吳啟楠（Carl）（IG@janice_man）

去年9月底，Janice Man突然在無預警下宣布已生B，她貼住一對BB腳仔，發文：「And just like that, our family grew by two little feet （轉眼間，我們的家庭多了一雙小腳板）。」（IG@janice_man）

文詠珊沒有因為結了婚而放棄事業，反而越戰越勇，演技獲得不少肯定。（IG@janice_man）

文詠珊之前驚艷米蘭時裝周。（小紅書@文詠珊JaniceMan）

從網民的影片可見，文詠珊當晚身穿一襲黑色高領長袖貼身晚裝，搭配一對長吊墜耳環，留著一頭隨性優雅的棕色長髮，整體造型既高貴又帶點冷艷感。這套晚裝在設計上極具巧思，除了貼身剪裁勾勒出她的身形線條外，裙擺側邊的高衩設計更是大騷修長美腿；而當文詠珊轉過身來，背部更加大有乾坤，大露背設計直接延伸至脊椎下方，展現出其臀部曲線，性感指數爆燈。

文詠珊日前受邀出席國際時尚品牌的頂級品牌晚宴。（小紅書截圖）

文詠珊態度親切。（小紅書截圖）

親切揮手甜笑 零死角狀態獲現場大讚

文詠珊一登場便成為全場焦點，即使在沒有任何修圖的網民鏡頭下，顏值依然不減。影片中，當現場賓客對她高呼「好漂亮！」時，文詠珊立刻轉過頭來，對著鏡頭展現甜美的笑容，並親切地向鏡頭揮手打招呼道：「Hello！」毫無架子，親和力滿分。

揮手甜笑。（小紅書截圖）

背面相當吸睛。（小紅書截圖）

影片發佈後，網民們除了讚賞她的零死角顏值外，更對她完美維持的身材感到驚嘆，紛紛留言：「她到底生沒生娃？？」、「回眸一瞬太美啦」、「這也太美了吧」、「狀態絕了」、「好美啊 我淪陷了」。

文詠珊至今仍是不少人心目中的女神。（IG@janice_man）

文詠珊無論顏值或身材都完全不像已為人母，逆齡狀態令人驚嘆。（IG@janice_man）