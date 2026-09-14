鄭艷麗喪母失精神支柱　FB發黑底白字絕望文：我好怕我撐唔住

現年55歲的前影星鄭艷麗（Constance）近年健康備受關注，曾飽受厭食症折磨，體重一度暴跌至90多磅兼頻繁出入醫院。自今年3月經歷喪母之痛後，她的精神狀態每況愈下，今日（14日）更突然在社交平台發布黑底白字的絕望帖文，直言「搵唔到條路」，情況令人非常擔憂。

鄭艷麗自爆患厭食症。（Facebook@鄭艷麗Constance）

鄭艷麗曾呻難找穩定工作。（Facebook@鄭艷麗Constance）

鄭艷麗喪母大受打擊，感嘆只剩一個人。(facebook@鄭艷麗)

頓失人生目標 崩潰致歉：原諒我咁冇用

鄭艷麗今日在Facebook撰寫長文傾吐心聲，字裏行間充滿無力感。她在帖文中表示身心俱疲：「每日都要同病魔情緒去戰鬥，真係好攰．．好攰，我好努力想搵個曙光去行，但永遠行到一半我一直淨係見到黑暗搵唔到條路，我唔知可以點樣做，我好怕我撐唔住，以前媽咪喺度嗰陣時，我都仲有力氣去撐，因為個目標係佢，但佢唔喺度之後，我只係有哭泣…媽咪原諒我咁冇用嘅女兒。 」

帖文一出，大批網民紛紛湧入留言鼓勵，為她打氣：「你要加油哦」、「鄭小姐希望在明天」、「不想放棄，努力!! God bless you」，盼她能度過難關。

鄭艷麗感嘆只剩一個人。(facebook@鄭艷麗)

健康亮紅燈 晚年生活屢遭打擊

擁有越南及法國血統的鄭艷麗，1988年奪得《銀河接力大賽》冠軍入行，曾憑混血精緻樣貌獲封「最美艷星」。息影後她曾放下身段，轉行在麥當勞打工及任職清潔工自力更生，惟近年生活與健康卻雙雙陷入絕境。自2020年6月自爆患上厭食症後，她的體重一度跌至90多磅，更曾被送入深切治療部（ICU），近年需要頻繁出入醫院。

因為長期患病需頻繁請假，導致她的工作極不穩定。她曾自爆遭到公司「無理解僱」及強迫辭職，生活陷入困境，甚至需要向勞工處求助。除了健康與經濟的雙重打擊，今年3月的喪母之痛更令她徹底崩潰，於4月再度被送入院治療。禍不單行的是，今年6月她曾發文控訴無處求助，直指被房屋署「逼到發癲」，甚至情緒崩潰揚言假如自己死了也一定是被逼死。如今她再度發布絕望文章，外界極度關注她的身心狀況，盼她能及時獲得適切支援，早日走出陰霾。

突然發文求助。（Facebook截圖）

鄭艷麗曾入住ICU病房。（Facebook@鄭艷麗Constance）

多次出入醫院。（Facebook@鄭艷麗Constance）

健康令人擔憂。（Facebook@鄭艷麗Constance）

鄭艷麗近年生活不易過。(fb@鄭艷麗)

鄭艷麗近年受病魔折磨。（Facebook@鄭艷麗Constance）

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288