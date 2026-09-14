東張西望｜6旬婦斬情絲成全閨密與男友：腳踏兩船嘅男人值得槍斃

TVB節目《東張西望》今日（14日）播出了一對年過6旬的「金蘭姊妹」相識20年，但是前幾年卻為了一位8旬的「權伯」而反目成仇。70歲的阿麗於深水埗玉器市場開檔，但是生意卻無人問津，她把責任歸咎於聲如洪鐘的「金蘭姊妹」阿珍：「有個女人成日嚟鬧我、侮辱我、屈我，屈咗3年啦，我好痛苦。」二人曾經老友鬼鬼，互訴身世及秘密，但二人友情不再，因為一個「情」字。

一對年過6旬的「金蘭姊妹」相識20年，但是前幾年卻為了一位8旬的「權伯」而反目成仇。(節目截圖)

阿麗20多年前於藍田擺地攤時認識了阿珍

阿麗20多年前於藍田擺地攤時認識了阿珍，當時她視阿珍如「金蘭姊妹」，阿珍亦把自己的事情一一告之阿麗：「佢有5個仔女，佢舊時話畀我聽好多男人鍾意佢，做雞出身嘅佢，有個男人好有錢要佢但唔要佢啲仔女。佢話如果我跟啲男人走就唔會識到我㗎啦！話自己靚、胸大識到男人嘛。」阿麗的老公於2017年過世，她之後認識了比她年長逾10年的權伯，二人於買賣時認識，之後更成為了阿麗的「男朋友」。

阿麗20多年前於藍田擺地攤時認識了阿珍。(節目截圖)

阿麗斬情絲成全阿珍與權伯

阿麗與權伯一起了6-7個月，阿麗形容權伯：「又唔係好靚仔，又唔係好醜，又唔係好衰，又唔係話好好。即係麻麻地咁啦，我哋諗住有個伴㗎咋，性嘅能力都唔得，少少地一兩次都有。」二人本以為無風無浪，豈料某日阿珍口出狂言：「佢話畀我知，我同你個男朋友拍拖喎，上埋床喇喎。」阿麗更指阿珍買「偉哥」及煲湯給權伯，權伯向阿麗直認「見到唔通唔食咩」，阿麗不能接受就唯有斬情絲，退出成全二人：「一腳踏兩船嘅男人係值得槍斃啊！」

阿麗斬情絲成全阿珍與權伯。(節目截圖)

阿珍死纏爛打日日鬧

既然阿麗選擇退出，權伯及阿珍亦已成一對，理應結束這段三角關係。但是阿珍對阿麗死纏爛打，阿麗亦猶如遭厲鬼纏身。阿珍表示：「我一定唔放過你，你逼我老公同我離婚，係你！」阿珍的惡言相向已經年復一年，而內容大概都是說阿麗與權伯藕斷絲連。而阿珍除了日鬧夜鬧外，更會動手腳，曾到阿麗的店把玻璃枱拍爆。

阿珍死纏爛打日日鬧。(節目截圖)

阿珍提出「鐵一般的證據」

節目組找到阿珍，阿珍表示：「佢日日痴住我老公，你有冇咁離譜阿！」她更表示自己與權伯是合法夫妻，並提出「鐵一般的證據」。原來阿麗的兒子因不滿母親長期被滋擾，曾與阿珍在街頭上對罵。

阿珍提出「鐵一般的證據」。(節目截圖)

老街坊好言相勸

節目組在訪問阿珍途中，有一名認識二人多年的老街坊經過，亦加入勸說阿珍放下恩怨：「唔好鬧啦，和氣生財，你唔好鬧佢，佢又唔好鬧你。」不過阿珍繼續反指阿麗找她老公：「日日搵我老公，日日喺我老公面前潑火。」節目組之後會播出陪同阿麗與阿珍會面，二人恩怨大爆發。