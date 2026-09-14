陳敏之自製AI騎呢露底跳舞片被指「核突」　高EQ回應：玩吓笑吓啫

現年47歲、有「索腿天后」之稱的陳敏之，自去年拍攝劇集《執法者們》後，幕前產量極少。不過，作為一名育有10歲兒子的現代媽媽，她依然緊貼潮流，最近更試玩現時大熱的AI技術自製跳舞片，卻意外引來一陣熱議。

陳敏之近年極少拍劇。（ig@sharonchanmanchi）

育有一子。（ig@sharonchanmanchi）

自嘲「學極都唔識跳」出絕招

陳敏之昨日（13日）在社交平台分享了一段短片，並留言自嘲：「學極都唔識跳，把幾火，唯有出絕招」，更大方加上「#bad」、「#letsdance」及「#aidance」等標籤，坦承這段舞姿火辣的短片是透過AI技術合成。影片中，AI生成的「陳敏之」身穿白色連身短裙，「擘腿」、「震胸」大跳性感辣舞，更有網民驚呼動作太大「跳到走光了」。

陳敏之突然po出跳舞片。（ig@sharonchanmanchi）

大騷長白美腿。（ig@sharonchanmanchi）

舞姿好「Kam」，原來係AI製作。（ig@sharonchanmanchi）

網民嘲「Kam」 敏之親自大方回應

不過，這段AI跳舞片卻惹來部分網民負評。有人直指舞姿怪異，更有人批評：「我以為演員會好抵觸AI，但你反而走去用AI代替自己」、「幾十歲學人玩埋核突AI，以為自己好緊貼潮流」。更有網民轉發帖文並留言：「有冇人同我一樣覺得好Kam……」，引發更多負面聲音。

面對外界的批評，陳敏之展現出極高的EQ，親自現身留言區逐一回應。她大方表示：「AI永遠代替唔到自己，做演員乜都嘗試吓冇壞」，並在被指「Kam」的帖文下回覆：「其實都係玩吓，笑吓啫，唔使太認真😂」。陳敏之得體大方的回應，成功化解了這場公關小風波，反而為她贏得不少網民的支持與讚賞，更有粉絲力撐：「你跳震胸舞得好叻」、「辣妹好勁」，大讚她心態年輕、勇於嘗試新事物。