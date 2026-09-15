日本女星中村友理因直腸癌病逝享年44歲　13年前開始對抗癌症

日本女星中村友理於9月1日因直腸癌逝世，享年44歲。今日（14日）由其所屬事務所證實了這消息，葬禮已經由家人、公司旗下演員及工作人員完成。中村友理生於大阪市，1996年透過選秀節目《ASAYAN》成名，組成女團「YURIMARI」出道，1999年團體解散後，她於2003年轉型為演員領域發展，創造出屬於自己的光輝歲月。中村友理曾參演《天國與地獄》和《詐欺獵人》等多部日劇，在演藝界擁有不小的影響力。

日本女星中村友理於9月1日因直腸癌逝世。(ig@yurinakamurawoori)

13年前首度確診癌症

多年來，她一直勇敢對抗癌症，13年前首度確診，隨後病情獲得緩解。然而，去年底再度發現癌症復發，而且癌細胞已經轉移。中村友理在早期病發時，曾與事務所社長商討決定不向外界透露病情，擔心影響工作和相關人士的心情。即使在病情緩解期間，她也不曾放棄自己的演員生涯，定期進行健康檢查以確保自己的狀況。

中村友理一直勇敢對抗癌症。(ig@yurinakamurawoori)

中村友理今年因腸阻塞問題辭演

然而，今年7月時她因腸阻塞問題，辭演原定明年1月播出的NHK電視台日劇《Dangerous》，事務所當時表示希望她能專心休養。她努力復健，在準備重返演藝活動時，8月又再發生腸阻塞，並且被通知生命就快到盡頭。盡管面對重重困難，中村友理始終保持積極樂觀，經紀公司形容她「帶著溫柔的笑容，珍惜人生最後的時光」，最終她選擇與家人和摯愛之人走過人生的最後一段路程。

中村友理今年因腸阻塞問題辭演劇集。(ig@yurinakamurawoori)