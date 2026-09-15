女神配對計劃2｜網民點名狂踩陳若思扮純情收兵：係好樣啲嘅MK妹

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》正在熱播，其中一位女神陳若思（Amber）透露她拍拖時可以接受「AA制」，並表示不介意伴侶賺錢能力比自己低，展示出自己體貼和不拜金的形象。然而，近日有網民在社交平台發文，指名道姓批評一位「A字開頭、姓陳的女神」在鏡頭前「扮純情」，背地裡卻「性格差、貪錢」。該文質疑她在節目中的發言是虛假的形象，直指：「唔係富豪佢唔會睇得上！」網民猜測指的就是陳若思。

有網民在社交平台發文，指名道姓批評一位「A字開頭、姓陳的女神」在鏡頭前「扮純情」。(節目截圖)

網民質疑陳若思扮純情

該網民表示，他的一位朋友曾經想追求這位女神，期間花費超過十萬元送名牌手袋和首飾，但最後仍然被變成「兵」。爆料者指出該女神雖然不常出門，但總暗示「如果有啲靚包會比較想出街」，男方送禮後也僅在她住處樓下見面。後來她的態度轉冷，甚至表示有很多男人送禮物給她，多到都不想要。這些爆料引起網民熱議，但仍有部分網民認為這是「願者上釣」，批評男方：「自願做兵自己攞嚟」、「姣得起係佢本事，你朋友都心甘情願啦」。爆料者無奈回應：「朋友都知衰，但唔好喺度靠個節目扮清純扮上菜，其實咪係好樣啲嘅MK妹。」

網民質疑陳若思扮純情。(節目截圖)

陳若思極力澄清與富三代鍾培生的關係

陳若思在2020年參選港姐入行，曾與「富三代」鍾培生傳過緋聞。2015年因其熱愛打機，她加入鍾培生公司擔任電競模特兒。她當年參選時，曾極力澄清與鍾的關係只是一般上下屬。而入行後，「陳煦凝」改名為「陳若思」重新開始，先後參與主持兒童節目《Think Big天地》，及劇集《新聞女王》、《正義女神》等。

陳若思曾與「富三代」鍾培生傳過緋聞。(ig圖片)

陳若思曾任理財策劃經理

陳若思的富裕生活一直是外界焦點，在參選港姐面試中，被發現佩戴價值六位數的Rolex勞力士名錶。她曾大方分享理財理念，認為投資名錶比購買名牌衣物更保值。她自爆入行前是理財策劃經理，經濟環境好時月入可達8萬港元，因此有「小富婆」之稱。如今在節目中談及「鍾意AA制」，卻被批「假裝純情」。