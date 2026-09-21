專訪｜ZPOT三人舞蹈小組合作非彈出：視今次為一個Project咁去做

男團ZPOT出道至今各大半年，七位成員在音樂與舞台上不斷嘗試新可能性。最近團隊迎來首次「小組企劃」，由Bosco、Ian Hannz以及Marcus三人組成舞蹈組小組，推出全新單曲《Bang》。今次三人拋開全團時的喧鬧氣氛，以極致的跳舞力量與型格曲風震撼樂迷。早前三人接受《香港01》專訪，大談排舞過程的艱辛、小組成立的契機，以及入行至今的心態轉變。Ian Hannz更首度正面回應與家人的比較及標籤，展現出成熟而堅定的演藝態度。

Bosco、Ian Hannz以及Marcus三人組成舞蹈組小組，推出全新單曲《Bang》。(胡凱欣 攝)

日本排舞師Ako親授極限舞步 三人磨合展現「和而不同」

提到新歌《Bang》，Ian Hannz形容這首歌就像是一曲「青春的敲擊樂」：「我哋啱啱出嚟，我哋好多嘢都未嘗試過，所以我哋會透過自己去開發一條路。去儘量嘗試唔跟隨人哋嘅步伐，而去自己Explore，跟住可能過程中會碰板，撞出嚟嘅嗰個聲，但係我哋就用呢首歌同大家講，我哋唔怕碰板，而係我哋覺得咁樣先係青春，咁樣先撞得痛快學習。」

Ian Hannz形容這首歌就像是一曲「青春的敲擊樂」。(胡凱欣 攝)

作為ZPOT首個以跳舞為核心的小組，今次《Bang》在舞蹈上難度極高。Bosco透露公司特意邀請了日本著名排舞師Ako遠道而來香港，為他們進行為期三天的特訓：「佢特登嚟香港同我哋一齊排咗三日舞，我哋都好Intense（緊密）咁樣進行咗一個訓練，就學我哋今次《Bang》嘅編舞。」學了初步的舞步後，他們還找到舞蹈師繼續協助他們：「我哋都有搵阿耀老師幫我哋去執整下，繼續可能令我哋齊啲。」

Bosco透露公司特意邀請了日本著名排舞師Ako遠道而來香港，為他們進行為期三天的特訓。(胡凱欣 攝)

Marcus坦言今次的舞蹈難度絕對超越過往全團的作品，甚至一度令他腦袋空白：「我記得個日本排舞老師上咗一日之後，我係完全記唔到啲step嘅！嗰啲step係喺我個腦飛嚟飛去，根本就拼唔返埋落個音樂度。同埋我覺得有一樣嘢好勁嘅位，就係嗰個日本排舞老師，佢聽呢隻歌唔係聽佢表面嗰個1234咁。佢哋聽埋好底層好底層嗰啲嘭嘭嘭嗰啲音響，所以要需要少少時間先捉摸得到嗰個感覺。」

Marcus一開始完全記唔到新歌啲step。(胡凱欣 攝)

談到三人在跳舞上的強項，Bosco指三人風格各有千秋：「Ian Hannz偏向Underground同Breaking，Marcus亦有All Style同Freestyle，而我可能偏向K-pop少少。我哋三個其實第一次跳呢隻舞嘅時候，都畀咗好多唔同嘅感覺出嚟。我哋就經過慢慢磨合，就磨合到一個大家比較中間位，大家比較一致或者一致得嚟，都會保留住大家嘅特色，所以有少少和而不同嘅感覺。」

Bosco、Ian Hannz同Marcus都係以跳舞為主。(胡凱欣 攝)

七人喧鬧變三人專注 化妝間安靜如圖書館

過往ZPOT七人同行，化妝間總是吵吵鬧鬧，今次縮減至三人，Bosco笑言極唔習慣：「因為始終我哋平時七個會有種柴娃娃嘅感覺，而我覺得我哋今次三個本身都係比較認真嘅人，所以我哋喺做《Bang》嘅呢個小組歌嘅時候都係偏一個專注同埋認真，我哋都係好想所有嘢都做到好好嘅一個方向。少咗一啲平時會有啲氣氛嘅，我覺得Alvin呢，就好識喺團隊裡面做啲氣氛嘅擔當。而我哋今次就少咗佢哋，就我哋三個都比較專注同埋安靜去完成我哋嘅目標。」

ZPOT 7個人入面4個人嘈3個人靜。(胡凱欣 攝)

拍MV獲隊友力撐

雖然今次只有三人出歌，但ZPOT其餘四位隊友（Gordon、Alvin、牛牛、Dave）卻展現出滿滿的團隊愛。Ian Hannz感性地分享拍攝MV當天的暖心細節：「我覺得佢哋好好！嗰一日呢其實嗰個地方都唔係咁方便，我哋喺葵涌嘅一個貨櫃場拍，但係佢哋都特登過嚟搭的士過嚟啦夜晚。跟住嗰陣，Gordon仲要有買啲飲品畀我哋啦，然後佢哋又畀好多情緒價值啦。可能我哋喺火圈度跳段舞，可能嗰一幕未必咁型嘅，但係佢畀我嘅情緒，係令到我覺得自己型，我哋三個就perform得更加有自信喺鏡頭面前。」

ZPOT其餘四位隊友冇份都有力撐。(葉志明 攝)

小組合作非「彈出」純屬輪流展強項 未來不限組合無限可能

對於首度以小組形式出道，會否擔心被指是團隊中的「幸運兒」或「優先彈出」？Ian Hannz非常清晰地否定：「我哋其實都係視今次為一個Project咁去做，所以我哋唔會話因為我哋頭一隊出嚟咁樣而覺得自己stand up咗。因為我覺得我哋只不過分緊唔同風格去出，咁一定有個出先出後㗎啦，唔同兩首一齊出咩。即係都要分先後，所以就純粹係大家輪流去show自己嘅強項。」

小組合作非「彈出」純屬輪流展強項。(胡凱欣 攝)

談到今次做跳舞小組，之後會否有不同的組合時，Ian Hannz表示「我哋三個一齊大家會聯想到跳舞」，但不排除之後會有更多不同的組合出現。例如Bosco同牛牛及Gorden可以組成「Cute爆校園風」，而Ian Hannz同Alvin則可以推出Rock & Roll的「爆喊歌曲」，Marcus同Dave就可以推出Urban R&B的組合，總之就有無限的可能：「我哋之前都有特登問我哋Fans，我哋都有民意調查想我哋有咩組合，而我哋都會聽佢哋嘅意見。」

Ian Hannz表示「我哋三個一齊大家會聯想到跳舞」。(胡凱欣 攝)

Marcus搵到型格定位 Bosco滿足但不安逸 Ian Hannz如蛹化蝶

入行至今大半年，三位成員在個人成長及心理素質上均有顯著改變。Marcus逐漸清晰自我定位：「我個感覺係我開始搵到自己嘅定位，應該慢慢清楚自己應該行啲咩嘅路，咩嘅路係啱我自己多啲，咁因為一開頭我自己係比較迷茫啲。我自己唔知道應該係行可愛、應該係笑多啲、應該係Nice啲、定係型啲？而家開始慢慢捉到個風格套路，咁我就想喺呢個方面，show得更加多嘅呢方面比觀眾睇。」

Marcus搵到型格定位。(胡凱欣 攝)

Bosco滿足現狀但不忘突破： 「我自己經歷咗而家短短七個月，其實調返轉頭睇，其實我自己係好感恩，其實呢七個月我哋都做咗好多唔同嘅風格，或者做咗好多唔同嘅事情。例如拍團綜，同埋我哋都攞咗新人獎，而呢啲每一個回憶都係我哋Zpot成長路上好重要嘅。而我自己都滿足得嚟，我哋都唔想安逸，都好期待我哋之後可以發生啲咩事。因為我覺得我哋《Bang》呢個就係一個好好嘅證明或者一個Experience。」

Bosco滿足但不安逸。(胡凱欣 攝)

Ian Hannz如蠶蛹吸收營養等待破繭：「其實我入行嗰陣時我畀自己嘅一個時間係大概一年，去畀自己去慢慢裔變。所以我覺得我依家仲係處於一個好似蝴蝶喺個蠶裡面嗰個狀態，即係吸收緊唔同嘅營養，但係未形成一個完全體。呢八個月對我嚟講，就係我唔會話好Lock死咗就係邊啲體驗係我想多啲或者唔想多啲，當然你都會有啲嘢你知道你自己鍾意嘅，但係我會將所有經驗都攞佢嘅營養、佢嘅精華出嚟多啲。」

Ian Hannz如蛹化蝶。(胡凱欣 攝)

Ian Hannz「明星弟弟」標籤 蘋果同橙比唔到 標籤係自己畀自己

身為圈中人的親屬，Ian Hannz由參加《造星》至今，難免經常被外界拿來與哥哥比較，甚至被貼上「某某弟弟」的標籤。面對會否感到壓力或想急於甩掉標籤，Ian Hannz展現出超越年齡的成熟與豁達：「呢種壓力喺《造星》最初期會有，啱啱啲人未去睇到太多我嘅表演，但係其實當我表演多啲，我自己感覺上又唔覺得，我覺得話個Industry好多比較，因為真係比唔到嘅好多嘢。」無論在電影風格、音樂風格還是個人特質方面，Ian Hannz與哥哥都很不同：「攞唔到個蘋果同個橙比。」

Ian Hannz比之前成熟了不少。(胡凱欣 攝)

至於會否介意標籤，Ian Hannz直言：「我覺得呢個Label，我唔畀自己就冇人可以畀我。」他亦很清晰地表示：「如果佢覺得你係咁樣，咁佢就會可能用一個唔適合對待你嘅方式去對待你。」但當他感受到這種能量時，自己可以選擇這個人是否繼續存在自己的世界裏面：「我冇選擇到Keep任何呢啲人喺我世界裡面。」他展現出專注個人音樂路向，不被外界噪音影響的強大氣場。

Ian Hannz覺得明星弟弟嘅標籤，只要佢唔畀自己係冇人可以畀佢。(胡凱欣 攝)

Credit:

Make up:

Jenny Kaho @powderclub_hk



Hair:

Him Ng

Veron Chan



Styling:

Lok Fong

Carmen Yeung



Wardrobe:

Barbour Hong Kong, D-Mop, Deopuz, Missing Pieces, 90Ninety's, Both Paris



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