駱達華曬夫妻26年前後合照　息影太太獲讚神顏氣質爆棚：驚為天人

現年62歲的前TVB「御用惡人」駱達華，自2010年離巢TVB後，將事業重心轉移內地發展，事業有聲有色之餘，家庭生活亦非常美滿。駱达華與內地演員太太盧燕結婚多年一直恩愛如初，育有顏值極高的女兒駱欣言（Bernice）。近日，駱達華在社交平台分享一段與太太放閃的短片，大曬兩人橫跨26年的甜蜜愛情，羨煞旁人！

駱達華演精神分裂的翁文成、鮑國平，強姦滕麗名，是很多九十後的童年陰影。（劇照）

駱達華近年在內地撈得風山水起。（微博@駱達華）

駱达華與內地演員太太盧燕結婚多年一直恩愛如初。（微博@駱達華）

兩人育有顏值極高的女兒駱欣言（Bernice）。（駱欣言微博圖片）

駱達華曬夫妻26年前後合照放閃

駱達華在社交平台分享與太太盧燕的影片，並寫上甜蜜語句：「不管十年、二十年，以後我們都在一起 #幸福和快樂是結局」。影片開首，身穿Polo恤的駱達華緊緊攬住穿上深藍色無袖上衣、留著俐落短髮的太太。他一邊指著示意太太「望鏡頭」，一邊溫柔輕撫太太肩膀，二人最後對著鏡頭甜蜜合照，隨後影片更穿插了一張二人在2000年4月於深圳第一次約會的舊照，照片上記錄著「第一次約會深圳 04-2000」的字樣。二人做回舊照時的動作，放閃指數爆燈。

駱達華近日分享夫妻短片放閃。（小紅書截圖）

駱達華貼心輕撫太太肩膀，非常恩愛。（小紅書截圖）

駱太獲讚顏值爆燈有氣質

舊照中的盧燕留著一頭長髮，五官清秀、甜美可人；而對比現時的近況，雖然她換了短髮，但皮膚依然緊緻細滑，歲月彷彿沒有在她臉上留下痕跡，且氣質優雅。不少網民看過影片後紛紛驚嘆駱太保養得宜，留言大讚：「華嫂好漂亮」、「你老婆真係超級靚啊」、「歲月不敗美人」、「怪不得女兒這麼漂亮，原來老婆也超級漂亮」、「老婆神仙顏值」、「氣質太好了」、「簡直是神仙配」。更有不少網民直言華嫂顏值完全不輸當紅女星：「華嫂年輕時驚為天人」、「太美了吧，比很多明星都美」、「老婆勝過TVB女星」。

駱達華太太好靚。（小紅書截圖）

影片穿插兩人在深圳第一次約會的合照。（小紅書截圖）

盧燕為家庭放棄演藝事業

駱達華太太盧燕曾是演員，早年她曾與女兒一齊亮相內地綜藝節目《媽媽，你真好看》。盧燕當年因為家庭放棄了自己的事業，毅然息影，甘願做駱達華背後的女人。她坦言看到很多好友在演戲的時候，自己也非常羨慕，想過回歸演員身份：「每個人有每個人的生活方式跟不同的活法，之前給了女兒，現在我想的就是，我要跟她們一樣，真的要找回自我。」而駱達華亦非常感恩太太多年來的付出與體貼，經常在社交平台上載合照放閃，絕對是一名「愛妻號」。

盧燕年輕時的照片。（微博@湖南衛視媽媽你真好看）