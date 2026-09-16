姜皓文Chok爆街頭遇兩美女索合照　一舉動獲讚有風度：越老越型仔

現年59歲的金像獎最佳男配角姜皓文（黑仔），入行多年憑著硬朗形象與精湛演技獲得觀眾肯定，近年還演而優則監（監製），事業越撈越掂。而私底下的黑仔，向來無明星架子，對粉絲的要求來者不拒。近日網上就有一段黑仔在街頭被兩位靚女粉絲「野生捕獲」索合照的短片，影片中黑仔不但全程展現極高的親和力，其紳士舉動更獲大讚有風度。

姜皓文效力亞視期間，曾參演多套經典劇集。（《屋企有個肥大佬》）

姜皓文在2017年憑電影《拆彈專家》勇奪金像獎「最佳男配角」。（電視截圖）

姜皓文之前更升呢做埋監製，在大馬開拍賀歲片。（IG@black_gorgor）

姜皓文與太太結婚多年。（資料圖片/梁碧玲 攝）

姜皓文潮爆打扮現身街頭

近日，有網民在社交平台分享在街頭偶遇黑仔的片段。片中可見，黑仔一身潮爆造型，身穿牛仔外套、內搭白襯衫打領帶、配襯同色系牛仔褲及懸吊背帶，造型層次感十足且極具型格。當兩位靚女粉絲雀躍地上前要求合照時，黑仔隨即爽快停下腳步配合。

兩位靚女上前索合照，黑仔友善答應。（小紅書截圖）

一身型格打扮的黑仔，見到女生走近即收起雙手，非常紳士。（小紅書截圖）

姜皓文合照雙手擺後盡現風度

合照期間，黑仔見到前方有路人「入鏡」阻擋到鏡頭拍攝，隨即貼心示意兩位女粉絲向另一側稍作移動，確保大家都能完美入鏡。而更值得一提的是，在整個合照過程中，黑仔禮貌地全程將雙手擺在背後，完全沒有與身邊的女粉絲發生任何不必要的身體接觸，盡展紳士風度。

擺定最型姿勢。（小紅書截圖）

黑仔注意到前方有路人阻擋到鏡頭拍攝，示意大家移兩步。（小紅書截圖）

影片發佈後，網民紛紛留言大讚黑仔不僅演技好，私下的衣品和人品都一流，留言表示：「他衣品一直很好」、「好隨和」、「有風度」、「這個形態好fit」、「黑哥越老越型仔」、「真的很有型啊」！

黑仔雙手一直擺後。（小紅書截圖）