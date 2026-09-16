鄭紹康爆料「一對朋友」犯社交大忌　狂抄牌私約藝人食飯：冇禮貌

有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis），在公關界打滾多年，曾於何超瓊旗下的天機公關擔任首席執行官，自2016年自立門戶後依然做得有聲有色。早前他進軍小紅書，分享自己動輒六位數的全套名牌「CEO通勤穿搭」，展現職場鬆弛感，惹來網民熱話。不過，一向八面玲瓏的Francis，近日竟然被「一對朋友」焫㷫，直斥：「好冇禮貌！」

（抖音@鄭紹康Francis）

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星光熠熠露天生日派對 群星到賀畀足面

Francis在圈中人緣極佳，5月生日時特意舉辦了一場氣氛輕鬆的露天酒會派對慶祝。以他的超強人脈，生日會當然星光熠熠，當中包括翁嘉穗、麥明詩、向海嵐、溫碧霞、陳曉東、琦琦、施宇琪、阮浩棕、孔德賢、何廣沛、楊明、莊思明、莊思敏、查小欣、伍富橋與梁兆楹等一眾星級好友畀足面出席。不過，在這場原本開開心心的派對上，卻發生了一件令Francis頗不滿的「公關災難」。

（抖音@鄭紹康Francis）

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揭社交圈禁忌 兩賓客瘋狂「炒牌」惹反感

Francis日前在社交平台拍片，大爆社交圈的禁忌，指自己生日會後遇上不快事。他直指派對上竟然有「一對朋友」極度不知分寸，將他的生日會當成自己的「獵星」交際場！

Francis在影片中難掩不滿情緒：「有一對朋友喺我嘅生日會上，就抄晒所有明星嘅牌（聯絡方法），約晒所有明星出去食飯，而係冇卻知會過我喎！」他坦言這種行為極度不尊重主人家，更令部分不知情的年輕藝人中伏：「有些年紀比較輕嘅明星，以為呢兩個人同我好熟，就出去赴約吃飯。」

舉星級例子教做人 斥責行為「萬萬不可」

為了讓大家明白何謂「社交圈最基本的禮貌」，Francis特別舉了兩個星級例子。他憶述有次出席丁子高舉辦的活動，即使遇到熱情的客戶，他亦不敢貿然派卡片，而是先詢問丁子高：「我方唔方便將我嘅名片俾你的客戶呢？」得到對方同意才敢派發。另外，他曾介紹七師傅給陳曉東認識，後來七師傅想找陳曉東做訪問，亦有禮貌地先來問准他：「我想直接搵陳曉東，可以嗎？」這才是尊重中間人的表現。

對於這對在生日會上亂加聯絡方式的「朋友」，Francis嚴厲斥責：「其實呢種行為係萬萬不可，亦係好冇禮貌！」他更表明不會就此算數，為了保護自己的藝人朋友，他直言：「呢件事我都會同所有明星朋友講清楚整件事嘅真相。」最後，他語重心長地告誡網民：「大家千萬唔好學，好冇禮貌，亦係社交圈嘅大忌，大家要記住！」

（抖音@鄭紹康Francis）