謝婷婷走出喪父陰霾重現燦爛笑容　收到特別禮物愛不釋手

資深藝人謝賢（四哥）早前離世，令家人與一眾影迷悲痛不已。一直定居外地的女兒謝婷婷（Jennifer）自噩耗傳出後表現低調，鮮有公開露面。近日，謝婷婷在社交平台Instagram限時動態分享最新近況，相中見她難得重現久違的燦爛笑容，狀態大勇。

謝賢與女兒謝婷婷以及孫女在車上溫馨合照。（IG@jennifertsetingting）

收老公印花T恤極興奮

從謝婷婷上載的限時動態影片可見，她正與幾位好友在餐廳聚會。期間朋友送上一份特別禮物，婷婷打開包裝後，發現是一件特別訂製的黑色T恤，上面印有其外籍老公Mathew Milne的多張不同造型照片，拼貼成潮牌風格圖案，並配上「Daddy」等字樣，充滿幽默感與心意。

謝婷婷非常興奮！（IG截圖）

謝婷婷非常興奮！（IG截圖）

興奮展示禮物心花怒放：I'm wearing in bed rn

謝婷婷接過禮物後極為驚喜，隨即大笑兼嘴巴大張，雀躍地向鏡頭展示成果。她更興奮地在限時動態寫上：「Tell me this isn't the best.」（告訴我這是不是最好的）以及「Best gift everrrrr」（有史以來最好的禮物），並標註多位好友表達謝意。深受這份幽默禮物打動的婷婷，隨後更在短片下方寫道：「I'm wearing in bed rn」（我現在正穿着它睡覺），足見她對老公印花T恤愛不釋手。在一眾好友的陪伴下，婷婷展現出久違的歡顏，狀態大勇，不少網民亦為她重見笑容感到欣慰。

謝婷婷近日在IG大曬婚紗照。（IG@jennifertsetingting）

大女Sara化身為「小花女」（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷與丈夫Mathew同樣是網球狂熱分子。（IG@jennifertsetingting）