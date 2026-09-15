林明禎日本穿極薄背心激跳震胸舞　動感身材令人心跳加速：好好睇

「大馬女神」林明禎最近趁著工作空檔自我進修，飛往日本東京展開遊學生活。而在求學期間，她都不忘一班粉絲，不時拍片分享當地的生活點滴。昨日（14日），林明禎上載短片分享課堂任務，本想展示學習成果，但網民卻錯重點，皆因她其中一段影片中，穿上極薄小背心在日本街頭激跳韓國「震胸舞」，火辣身材震撼網民眼球。

林明禎近日分享課堂任務。（Instagram截圖）

林明禎內裡的上衣，鈕與鈕之間隙縫勁大。（Instagram截圖）

內衣若隱若現。（Instagram截圖）

拍片暫時學習成果

林明禎昨日在社交平台分享自己的課堂任務，要求她在不能用電話和地圖下，與同學去到指定地方購買大福，期間只能以日文與當地人問路及溝通，不過最後都難不到林明禎，成功完成任務，並食大福「慶功」。

林明禎同同學一起去完成任務。（Instagram截圖）

林明禎同當地人溝通已經沒有問題。（Instagram截圖）

林明禎食大福「慶功」。（Instagram截圖）

緊身衫鈕扣若隱若現 街頭激跳震胸舞

不過，不少網民卻把焦點放了在林明禎的出眾身材上。在課堂拍攝的片段中，林明禎雖然穿了一件西裝樓，但內搭的緊身針織衫卻難掩傲人上圍，鈕扣與鈕扣之間的隙縫被撐開至極大，令內衣若隱若現，引人遐想。不過最震撼的莫過於另一段街頭影片，林明禎僅穿一件極薄的灰色幼肩帶背心，在日本街道上激跳「震胸舞」，其豐滿上圍呈現出搖搖欲墜的強烈動感，極具視覺衝擊力。

林明禎穿上幼肩帶背心，在日本街道上激跳「震胸舞」。（Instagram截圖）

畫面充滿動感。（Instagram截圖）

林明禎好投入。（Instagram截圖）

林明禎跳得好開心。（Instagram截圖）

躺草地曬文青氣息

另外，林明禎亦分享了休閒時刻，她戴上眼鏡躺在當地寺廟的草地上，對著鏡頭露出甜美笑容，充滿文青氣息，但由於身材太豐滿，林明禎躺著時上圍「呼之欲出」，相當吸睛。網民紛紛留言：「犯規」、「她很壞 嘟嘟嘟」、「跳得好好睇呀」、「好性感的身材」、「心跳加速」；不過也有網民溫馨提示：「在日本，走路時吃東西通常在很多地方都被視為不禮貌。通常在某個地方停下來享用食物，然後再繼續走路是更好的做法。希望這對你有所幫助！」

林明禎很享受日本生活。（Instagram圖片）

身材fit爆！（Instagram圖片）

好吸睛！（Instagram圖片）