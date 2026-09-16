亞視忠臣提前慶65歲生日　曾遭前妻分身家剩40蚊內地開麵店逆襲

有「亞視忠臣」之稱、現年64歲的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年劉錫賢展開新生活，去年與圈外女友Ievan再婚，更於順德容桂開麵店，生意搞得有聲有色！即將在本月尾迎來65歲生日的劉錫賢，日前就獲一班好友為他提前慶生！

劉錫賢當年於亞視的演出。（影片截圖）

劉錫賢當年於亞視的演出。（影片截圖）

劉錫賢有「亞視忠臣」之稱。（資料圖片）

劉錫賢曾大爆離婚後被前妻分走一半身家。（影片截圖）

劉錫賢於順德容桂開麵店。（IG@fatgorgor61）

拍片介紹。（影片截圖）

貼地！（IG@fatgorgor61）

簽名照。（影片截圖）

劉錫賢獲好友提前慶祝65歲生日 一頭銀髮面色紅潤

楊玉梅在社交平台曬出慶生照，並寫道：「肥哥哥🎉祝你生日快乐🎂身体健康💪🏻生意兴隆🥂🍾🎁🎈」相中所見，劉錫賢與太太Ievan齊齊出席，同場還有程可為，眾人齊歎私房菜，更準備了一個青提子蛋糕，楊玉梅攬實劉錫賢頭貼頭合照，可見兩人感情深厚！而劉錫賢雖然已一頭銀髮，但面色紅潤，招牌大肚腩依然，氣色相當好！

提前慶祝65歲生日。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

提前慶祝65歲生日。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

獲贈iPhone。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

齊歎私房菜。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

珠海開麵店。（影片截圖）

潘志文。（影片截圖）

雪梨。（影片截圖）

劉錫賢曾離婚去年再婚 內地開平民麵店親力親為

劉錫賢於2013年與第一任老婆陳麗娜結婚，當時有傳他是為了替患病父親沖喜，婚後他發現與前妻性格不合，加上兩人分居中港兩地，最後離婚收場，他曾在訪問中透露離婚後需支付給前妻的贍養費花了他6位數字的積蓄。劉錫賢年前曾有一名內地女友，兩人拍拖3年，但因疫情關係長時間分隔兩地，導致雙方感情轉淡，分手收場，其後經朋友介紹認識現任太太Ievan，兩人份外投契，他大讚女方十分照顧他，去年兩人正式拉埋天窗！近年劉錫賢在順德、珠海等地開麵店，麵店走親民路線，一碗鮮蝦雲吞麵僅售9.9元人民幣，價錢實惠！

賢內助！（IG@fatgorgor61）

去年再婚。（葉志明攝）

去年再婚。（IG@fatgorgor61）