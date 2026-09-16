大劉激罕除罩與男歌迷埋身合照　網民讚年紀大變慈眉善目：好運氣

譚詠麟（校長）一連10場的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》上周五（11日）在紅館正式開鑼，首場演出獲不少好友捧場，包括曾志偉、李克勤、盧淑儀、任達華、琦琦、鄺美雲、馬海倫等，而城中富豪劉鑾雄（大劉）亦帶同妻子甘比及細女入場，更大方除口罩與歌迷合照。有歌迷分享與大劉合照，引起網民嘩然，又驚又笑道：「大劉沒嫌棄你有細菌，已經是成功人士」。

大劉劉鑾雄。（盧振輝攝）

除下口罩與粉絲合照。（盧振輝攝）

除下口罩與粉絲合照。（盧振輝攝）

一起睇騷。（盧振輝攝）

大劉與男歌迷親切合照網民嘩然：年紀大了慈眉善目

近日，有網民在社交平台分享與大劉在譚詠麟演唱會的現場合照。大劉除下口罩，與男網民親切地埋身合照，心情大靚。該網民留言：「2026年譚詠麟演唱會結緣大佬劉鑾雄」。合照一出即引起網民熱議，不少人笑指大劉年紀大了收了火氣，該男網民成功打卡十分幸運，「他後生幾十年，一定鬧你」、「他沒拿毛巾抽你呀」、「大劉沒嫌棄你有細菌，已經是成功人士」、「沒保安在周邊嗎」、「大劉不是有潔癖的嗎？跟你這個陌生人近距離接觸」、「大劉叫年紀大了慈眉善目的」、「好運氣 他老婆沒一起嗎」。

有人亦指大劉個鼻生得大，是有錢人面相，「他這個鼻子 真的就是非常非常有錢」、「這鼻頭真的是肉多圓潤 然後鼻孔不漏就是有財的面相」；另有人大讚甘比皮膚好，果然是「錢養人」。

男網民分享與大劉現場合照。（小紅書）

甘比皮膚好靚！（小紅書）

網民搞笑留言。（小紅書）

不少人驚訝大劉竟然與他合照。（小紅書）

引起網民嘩然。（小紅書）

網民驚訝大劉竟然除口罩同陌生人合照。（小紅書）

網民熱議。（小紅書）