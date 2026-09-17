「港產王妃」驚喜同框梁雪湄　一生傳奇兩度離婚獲封女伯爵

現年49歲的梁雪湄（Koei）當年與姚樂怡、李思蓓、任港秀等組成「電波少女」，憑傲人身材成功彈出，之後在TVB劇集《陀槍師姐》系列中飾演四喜而成功入屋。不過梁雪湄近年已甚少公開露面，已轉型做旅遊及飲食界KOL的她不時在社交平台分享靚相。早前梁雪湄主持首屆「倫敦澳門龍舟同樂日」，更與「港產王妃」文雅麗同場！

梁雪湄近年淡出幕前，經常周遊列國。（IG@koei_koei）

身材出眾。（IG@koei_koei）

轉型做旅遊及飲食界KOL。（IG@koei_koei）

轉型做旅遊及飲食界KOL。（IG@koei_koei）

零跌Watt！（IG@koei_koei）

大騷好身材！（IG@koei_koei）

童顏！（IG@koei_koei）

梁雪湄主持倫敦澳門龍舟同樂日 與「港產王妃」文雅麗同場

梁雪湄在社交平台分享一系列當日的活動照，並寫道：「倫敦澳門龍舟同樂日，文雅麗女伯爵也到來支持，大家為慈善出力！」相中所見，現場非常熱鬧，梁雪湄除了主持之外，亦有體驗不同活動，相當盡興！梁雪湄當過往曾參演過不少劇集，當中以《陀槍師姐》系列中飾演陳三元（滕麗名飾）的妹妹陳四喜最為人熟悉，2009年約滿離巢後曾於亞視擔任節目主持，可惜發展平平，未有突破，之後就逐步淡出幕前，並轉戰商界。除了與朋友夾份投資開美容院之外，梁雪湄亦有投資冰室。喜歡旅行的梁雪湄亦有做旅遊和飲食Blogger，經常周遊列國，在社交平台分享旅遊心得。

倫敦澳門龍舟同樂日。（IG@koei_koei）

倫敦澳門龍舟同樂日。（IG@koei_koei）

參加不同活動。（IG@koei_koei）

主持。（IG@koei_koei）

與「港產王妃」文雅麗同場！（IG@koei_koei）

梁雪湄曾在《陀槍師姐》系列中飾演陳三元（滕麗名飾）的妹妹陳四喜。（影片截圖）

經常大曬水着照！（IG@koei_koei）

零跌Watt！（IG@koei_koei）

文雅麗閃嫁丹麥王子成歐洲首位亞裔王妃 獲封「北歐戴安娜」

而文雅麗現身亦成為焦點，身為歐洲首位「亞裔王妃」的她在香港土生土長，爸爸是中英混血兒，媽媽擁有捷克、波蘭和奧地利的血統，文雅麗中學畢業後曾前往奧地利、日本及英國等地留學，精通多國語言，包括英文、德文、法文、日文及廣東話等。1994年文雅麗邂逅來港實習的丹麥二王子Prince Joachim，兩人相戀5個月後訂婚，翌年結婚，她亦搖身一變成為丹麥王妃，婚後她隨夫到丹麥生活，未夠1年已學識丹麥語，經常出席王室公務和慈善活動，備受丹麥人民愛戴，知性優雅的她更被譽為「北歐戴安娜」。

文雅麗的爸爸是中英混血兒，媽媽擁有捷克、波蘭和奧地利的血統。（IG圖片）

文雅麗有「港產王妃」的美譽。（kongehuset官網圖片）

「港產王妃」文雅麗（Her Excellency The Countess of Frederiksborg）是一位混血兒，曾於多國留學的她精通多種語言。（Getty Images）

閃嫁僅相戀5個月的丹麥二王子Prince Joachim。（kongehuset官網圖片）

文雅麗舉行童話式婚禮。（kongehuset官網圖片）

文雅麗舉行童話式婚禮。（kongehuset官網圖片）

出席活動。（Getty Images）

文雅麗兩度離婚獲封女伯爵 回復單身熱心慈善

婚後文雅麗相繼誕下兩位王子Prince Nikolai及Prince Felix，當中Prince Nikolai因俊俏外貌而備受關注，2018年簽約為模特兒活躍於時尚圈。可惜夫妻生活不如人意，有指因Prince Joachim縱情派對又迷戀酒色，文雅麗在2004年提出離婚，雖然童話婚姻幻滅，但離婚後仍獲冊封為「腓特烈堡女伯爵」，即使再婚亦不會失去貴族身分，她亦至今仍保留着「女伯爵」的頭銜。文雅麗離婚後與前夫及丹麥王室維持良好關係，2007年她宣布與細14歲的攝影師Martin Jorgensen再婚，但結婚8年後再度離婚。文雅麗回復單身後熱衷各種慈善事業，更為兩位兒子成立慈善基金，一直致力於文化、高等教育上的服務。

文雅麗育有兩子。（IG@nikolaiofdenmark）

兩兄弟都好靚仔！（IG@nikolaiofdenmark）

大仔Prince Nikolai因俊俏外貌而備受關注。（IG@nikolaiofdenmark）

2018年簽約為模特兒活躍於時尚圈。（IG@nikolaiofdenmark）

2018年簽約為模特兒活躍於時尚圈。（IG@nikolaiofdenmark）

文雅麗離婚後熱衷公益工作。（IG@nikolaiofdenmark）