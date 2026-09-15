麥玲玲假運程書市面開賣被半身打格仔：以為我拍咸片

著名堪輿學專家麥玲玲師傅每年都會推出運程書，而且相當受歡迎，亦因如此，坊間有不少不法之徒為求財，竟大膽以假貨冒充。最近內地網購平台，竟然有以麥玲玲的相片，推出的「麥零零2027生肖運城」，齋睇呢幾隻字完全唔知講乜，而且本書更將麥玲玲師傅的下半身打格，完全亂嚟。

「麥零零2027生肖運城」。

麥玲玲在接受《娛壹》訪問時表示，此前對自己的運程書在內地網購平台遭如此惡搞並不知情。對於封面被打格，她幽默地笑指這容易讓人誤解她拍咸片。針對照片被遮擋的原因，麥玲玲解釋這與性感無關，估計是因為原照片中她手持羅盤，而這類物品在內地不便作公開宣傳，故遭盜版商打格處理。她進一步指出，運程書籍在內地一般只能作為贈品，不能直接販賣，因此該平台出售的絕對是盜版劣質書。她亦澄清，其正版的羊年運程書封面實際上是粉紅色的。

真嘅2027運程書係粉紅色，並唔係紅色。（網上圖片）

真嘅2027運程書係粉紅色，並唔係紅色。（網上圖片）

面對市面上充斥的盜版書籍，麥玲玲坦言已感到無奈且不再過度介懷，但求不法商人能保留一點良心，不要「新瓶裝舊酒」。她指出，曾見過有盜版書將舊年份的預測，或多位堪輿學家的過時內容隨意拼湊當作新書出售，她只希望盜版商至少能印上屬於該年份的正確內容。此外，麥玲玲亦分享了近年運程書盜版市場的荒謬亂象。她提到最啼笑皆非的一次，是有盜版書商為了「提防假冒」，竟在書上設立了防偽驗證碼，而事實上她的正版書籍從未設有任何防偽碼，令她感嘆不法商人的手法可謂千變萬化。