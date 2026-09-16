72歲「雪齡美魔女」手瓜起腱　高訂華服行騷氣場不輸超模

趙雅芝在19歲時參選港姐獲第4名入行，加入TVB後備受力捧，主演的《楚留香》、《倚天屠龍記》等劇集，被譽為「古裝第一美人」；1980年更憑《上海灘》飾演「馮程程」一角紅遍亞洲。縱使現已72歲，趙雅芝無論樣貌還是身材仍能保持在巔峰狀態。最近她以特邀超模嘉賓身份，為著名時裝設計師張珂嘉的非遺高訂大秀《讓世界看見中國美》壓軸行騷，瞬間驚艷全場，而相關話題「73歲趙雅芝窈窕亮相北京時裝周」登上同城熱搜第一名。

趙雅芝憑《上海灘》飾演「馮程程」一角紅遍亞洲。（劇照）

趙雅芝氣質優雅。（小紅書＠趙雅芝）

霸氣壓軸北京時裝周 完美駕馭20磅高訂華服

趙雅芝首次踏足高訂秀場，她在微博分享照片，見她先後換上三套高級訂製華服壓軸登場，當中包括「剪紙入衣」、「國色天香」及「有鳳儀棠」。最震撼眼球的，絕對是那套「金鳳映牡丹」高定華服。精緻的紅金鳳凰刺繡配上立領魚尾長裙，背後還有一朵金黃色巨型漸變牡丹花，極具女王降臨般的強大氣場。據知這套戰衣重量超過20磅，但趙雅芝依然走得淡定從容、穩健優雅，一出場即引來台下雷動的掌聲，兒子黃凱傑與太太更專程到場捧媽咪場。

最震撼眼球的，絕對是那套「金鳳映牡丹」高定華服。（微博@趙雅芝）

氣場不輸超模。（微博@趙雅芝）

獲設計師盛讚「人亦王者」 兒子親身撐場

趙雅芝在舞台中央吟誦了一句「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」，相關話題更火速登上同城熱搜第一名。設計師張珂嘉事後亦發文感激趙雅芝的演繹與加持，寫道：「有人說牡丹太艷，它卻照樣開滿枝頭。就像趙雅芝老師，幾十年風風雨雨，流言詆毁從不止息，她只管優雅地做自己。花中之王，人亦王者。」

首度行Catwalk。（微博@趙雅芝）

保樣得宜。（微博@趙雅芝）

獲品牌設計師大讚。（微博@趙雅芝）

壓軸登場。（微博@趙雅芝）

展現結實肌肉 單腳飛踢高跟鞋身手敏捷

趙雅芝多年來保養得宜，被讚譽為「雪齡」般的美魔女，早前乘著電影《少林女足》的熱潮，趙雅芝在社交平台大展現超強的運動神經。在影片中，她身穿牛仔褲，單腳站立，另一隻腳竟穩穩地掛著一隻高跟鞋，然後用力踢高再嘗試接回。雖然最後未能接住，但她順勢一腳將高跟鞋踢出，身手超級敏捷，完全看不出已經72歲！而在另一段短片中，趙雅芝更大方展露手臂的結實肌肉，清晰可見其線條分明，明顯私下有努力鍛鍊保養，極具活力。

仲手瓜起腱。（抖音@趙雅芝）