女神配對計劃2｜遭爆料扮純情拜金愛收兵　陳若思：接受所有批評

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》開播以來引起熱話，其中一位女神、前港姐陳若思（Amber）近日更成為風頭躉。她在節目中表示拍拖時可以接受「AA制」，並表示不介意伴侶賺錢能力比自己低，展示出她體貼和不拜金的形象。

入行後，「陳煦凝」改名為「陳若思」重新開始，先後參與主持兒童節目《Think Big天地》，及劇集《新聞女王》、《正義女神》等。（IG@amberchann46）

網民爆料：唔係富豪佢唔會睇得上

惟近日有網民以「女神配對計劃中有一粒老鼠屎」為題爆料，指名道姓批評一位「A字開頭、姓陳的女神」在鏡頭前「扮純情」，背地裡卻「性格差、貪錢」。該文質疑她在節目中的發言是虛假的形象，直指：「唔係富豪佢唔會睇得上！」網民猜測指的就是陳若思。

有網民在社交平台發文，指名道姓批評一位「A字開頭、姓陳的女神」在鏡頭前「扮純情」。(節目截圖)

爆料者稱，他的一位朋友曾經想追求這位女神，期間花費超過十萬元送名牌手袋和首飾，但最後仍然被變成「兵」。爆料者指出該女神雖然不常出門，但總暗示「如果有啲靚包會比較想出街」，男方送禮後也僅在她住處樓下見面。後來她的態度轉冷，甚至表示有很多男人送禮物給她，多到都不想要。

網民反應兩極

爆料帖文一出隨即引爆網民熱議。有部分網民認為這是「願者上釣」，批評男方：「自願做兵自己攞嚟」、「姣得起係佢本事，你朋友都心甘情願啦」。爆料者無奈回應：「朋友都知衰，但唔好喺度靠個節目扮清純扮上菜，其實咪係好樣啲嘅MK妹。」

網民質疑陳若思扮純情。(節目截圖)

事實上，陳若思自2020年參選香港小姐入行以來便是非不斷。她過去曾與富三代鍾培生傳出緋聞，當時她澄清雙方僅屬上司與下屬的關係。此外，她亦曾被發現佩戴價值六位數的勞力士腕錶，自稱入行前曾任理財策劃經理，月入高達八萬元，堪稱小富婆。雖然她入行後，由「陳煦凝」改名為「陳若思」重新開始，先後參與主持兒童節目《Think Big天地》，及劇集《新聞女王》、《正義女神》等，獲得好評。但如今節目中的AA制言論與爆料形成強烈反差，引起網民熱議。

陳若思參選港姐時已出名身材好。（IG@amberchann46）

陳若思親自回應《香港01》：接受所有批評

陳若思接受《香港01》訪問時，就網上言論親自回應：「謝謝查詢。看到有關網絡討論，很感謝不少網民明白事理。我會接受所有批評，繼續進步，多謝大家支持。目前都係專心工作，在《女神配對計劃2》中表現的也是最真實的自己。希望大家繼續支持節目，多謝！」