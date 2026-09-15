TANK移植心及肝後演出面部浮腫兼持續咳嗽　曾無法進食只得48公斤

台灣歌手呂建中（TANK）多年前以抒情歌曲《專屬天使》、《給我你的愛》而走紅，但是先天性的心臟病卻為他的演藝事業帶來巨大的挑戰，他更因此一度淡出樂壇。去年5月他在內地舉行記者會公開宣布已完成心臟及肝臟的移植手術，但從近期他流出的演出影片中可以見到，他面部明顯浮腫，並持續咳嗽，讓粉絲十分擔心他的健康狀況，以及是否存在移植後的排斥反應。

TANK面部明顯浮腫，並持續咳嗽，讓粉絲不禁擔心他的健康狀況。(微博圖片)

TANK入院接受心肝同期移植手術

TANK多年來一直受困於家族遺傳的肥厚型心肌病，早在2007年就曾因病發而入院治療，並裝上心臟除顫器，因而淡出演藝圈多年。2023年，他在內地音樂綜藝節目《時光音樂會‧老友記》第三季中露面，與Ella合唱《專屬天使》。2024年7月，TANK入院接受亞洲首例家族性肥厚型心肌病合併肝功能衰竭的心肝同期移植手術，他留院治療直到2025年4月。手術前，他病情一度惡化，嚴重到無法進食，體重驟降至只得48公斤，他本已放棄治療。關鍵時刻，一名腦死捐獻者帶來了救命的器官，他因此得以重生。

手術前，TANK病情一度惡化，嚴重到無法進食，體重驟降至只得48公斤。(微博圖片)

TANK移植心及肝後演出面部浮腫及持續咳嗽

儘管健康問題仍在困擾著他，TANK近年積極在內地開展巡演。有現場觀眾透露，今年5月在廣東的演唱會上，TANK當天連續演唱長達3個小時，他面部浮腫、左眼充血，看來身體不適且需對嘴演唱，期間還一直咳嗽，引起了大家擔心他身體是否承受過大負荷。

TANK近年積極在內地開展巡演。(微博圖片)