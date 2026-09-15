東張西望｜6旬婦稱老公貪戀身材好　權伯終現身喊離婚：好難頂啊

TVB節目《東張西望》今日（15日）繼續播出6旬「金蘭姊妹」為8旬「權伯」反目成仇，一對相識超過20年的姊妹花分別是70歲的阿麗及60歲的阿珍，由老友鬼鬼、互訴身世及秘密，到爭仔變成仇人。昨日（14日）講到阿麗表示被阿珍長期騷擾，阿珍認定阿麗搶自己的老公，但阿麗一早已經斬情絲讓愛，所以對阿珍的騷擾行為感到困擾。

阿麗一早已經斬情絲讓愛，所以對阿珍的騷擾行為感到困擾。(節目截圖)

節目組今集陪同阿麗到長洲找阿珍「盡訴心中情」，希望將恩怨一次過了斷。但二人一見面就馬上「開火」，阿麗先跟阿珍說：「你唔好再話我啦，我同你老公冇關係！」阿珍一見到阿麗就表示：「你唔離開佢我就要鬧你。」阿麗不忿被阿珍冤枉了三年，因為三年前自阿珍與權伯在一起後，二人就已經沒有聯絡。但阿珍繼續表示：「你同佢上床，你唔能夠逼我老公同我離婚㗎嘛！你有冇搞錯！」

節目組今集陪同阿麗到長洲找阿珍「盡訴心中情」。(節目截圖)

阿珍稱權伯貪佢身材好

阿珍不停鬧阿麗破壞其家庭，更大爆權伯對她極為冷淡，甚至拒絕與她發生親密行為及把她拉黑。阿珍面對被問當年是否橫刀奪愛時，她自信地說：「男女之間感情上，強迫唔到㗎嘛，你唔鍾意佢，你嗰邊攤咗牌分咗手3個月，佢追我唔係我追佢。我老公鍾意我，第一後生，第二有身材，我身材係好啊，你睇唔到咩？佢就係鍾意我身材好，鍾意我後生，鍾意我心地好，鍾意我老實。」

阿珍稱權伯貪佢身材好。(節目截圖)

阿珍大爆自己被權伯拉黑

節目組再叫阿珍致電權伯時，阿珍就大爆自己被權伯拉黑，最後她直接打電話過去說阿麗帶了《東張西望》的人去了長洲。她叫權伯交代，但權伯沒有理會只說了：「唔方便喎。」便瞬速掛了電話。被掛電話的阿珍又惱羞成怒，即場與阿麗吵起上來，二人更在市場指著對方來對罵。二人之前的恩怨繼續無法解決，阿麗唯有離開市場。

節目組再叫阿珍致電權伯時，阿珍就大爆自己被權伯拉黑。(節目截圖)

權伯現身自爆「被騙婚」

節目組追訪到事件中的男主角權伯，他面對「渣男」及「縮沙」指控，他表示：「唔知啊！佢哋兩個嘅事，我都唔理呢啲嘅！」他聲稱自己平日有勸導阿珍，他更直指阿珍精神有點問題。權伯反指阿珍過往經歷複雜導致精神極度不穩定，猜忌心極重，並鄭重強調自己與阿麗多年來絕對清白。

權伯聲稱自己平日有勸導阿珍。(節目截圖)

權伯滿肚怨氣，他直指阿珍罵人的說話很難聽：「真係慘，佢啲粗口聽唔入耳㗎！」至於被指與阿麗偷偷上床，他則否認：「依家幾十歲，仲點上床啊？百幾歲，你諗都諗到啦，你叫佢用腦，佢識鬼買偉哥。佢真係妒忌心好重，佢成日驚我走，一句說話就驚我走。」

權伯滿肚怨氣，他直指阿珍罵人的說話很難聽。(節目截圖)

權伯喊離婚

權伯大爆當年與阿麗認識4個月後要求結婚，但家人不肯，所以才分開認識了阿珍。他直言自己沒有「一腳踏兩腳」，同時也表示當時是阿珍哄他結婚：「佢氹我嘅，唔係我氹佢！佢有咩身材啊？幾十歲有咩身唔身材啊，佢同我都80幾歲啦，都聞到棺材香啦，直頭氹咗我去註冊，我都中咗圈套。」權伯坦言自己都想與阿珍離婚，但阿珍發難令權伯都不禁要說：「好難頂啊真係！」