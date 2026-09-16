謝寧為愛女執導同志短片復出　岑寧童爆笑讚媽媽：點解妳要咁QQ呀

現年62歲、1985年港姐冠軍謝寧，早年與資深電影人岑建勳有過一段14年的婚姻，兩人育有兩女岑寧童和岑寧樂。謝寧息影多年，轉型經商製作曲奇餅，現在港有十多家分店，生意做得有聲有色，被封「曲奇皇后」。這位商界女強人最近竟然驚喜「復出」幕前！原來是為了愛女岑寧童執導的同志短片《二輪之花》出山做女主角。

岑建勳與謝寧育有兩女兒，雖然終離婚，但仍保持友好關係。（ig@auntjunes）

岑建勳與女兒岑寧樂、岑寧童、岑寧兒。（ig@auntjunes）

謝寧轉戰商場，成「曲奇皇后」。（資料圖片）

岑寧童曾在幕前發展。（ig@auntjunes）

岑寧兒是岑寧童同父異母家姐。（資料圖片）

岑寧童遺傳電影天賦 邀阿媽出山擔正

岑寧童完美遺傳了爸爸岑建勳的電影天賦，早年曾跟隨名導杜琪峯擔任副導演，亦曾參演ViuTV劇集《理想國》。不過，她曾坦言不習慣做幕前，反而更熱愛自主性較高的幕後工作。今次她初試牛刀執導短片《二輪之花》，更成功游說息影多年的媽媽謝寧擔任女主角，母女檔上陣話題十足！

《二輪之花》是第三十七屆香港同志影展（hklgff）「女人有話兒：港產短片」的參展作品之一。短片講述兩名在日本留學的香港女生，在數十年後其中一人罹患失智症，兩人於故地重拾往日情誼的故事。謝寧與文雪兒飾演暮年版的女主角，而青春版則由伍詠詩及鄧濤演出。

《二輪之花》是第三十七屆香港同志影展（hklgff）「女人有話兒：港產短片」的參展作品之一。（ig圖片）

謝寧同女兒岑寧童好似樣。（ig圖片）

謝寧激讚年輕團隊 兩母女台上互動超搞笑

前晚（14日），《二輪之花》舉行放映會，導演岑寧童與女主角謝寧齊齊現身支持，據現場人士透露爸爸岑建勳及家姐亦有到場撐場，一家人感情要好。在台上分享環節，主持人以「寧姐」稱呼謝寧，指她已很久沒有在銀幕上出現。身穿黑衫配牛仔褲、打扮簡約的謝寧，在台上激讚囡囡的年輕團隊：「好榮幸參與演出，好開心，拍得好開心，因為後生仔好努力好合作。咁多年拍戲第一次feel到同心合力感覺，演員或幕後佢哋每個都身兼數職，導演都拍得好好，呢套戲我自己都好有感受。」

有趣的是，當謝寧認真分享感受時，站在她身旁、穿上白色吊帶背心的岑寧童卻一直掩著嘴偷笑。有網民將片段並留言笑指：「寧姐隔籬條女啲表情勁pk」。岑寧童隨後在IG Story轉發片段並開玩笑回應：「真係好L好笑呀，我唔得啦！點解妳要咁QQ呀」，更Tag了媽媽的IG帳號。兩母女不但外貌相似，同樣擁有甜美笑容，連互動都充滿歡樂，可見母女感情深厚，默契十足。

主持叫謝寧做「寧姐」，阿女忍唔住在身旁狂笑。（ig@auntjunes）

媽媽讚團隊好努力，岑寧童都忍唔住舉起雙手手指公！（ig@auntjunes）