你的保安李寶安｜直擊Yanny苦練日文對白　濱崎真緒想與港男結婚

HOY首部處境劇《你的保安 李寶安》近日正如火如荼拍攝中，日前《01娛樂》就去拍攝現場探班，當日劉綺婷（Yanny@Lolly Talk）及日本前AV女優濱崎真緒正拍攝一場電梯戲，但竟然是Yanny講日文、濱崎講廣東話！Roll機前Yanny不停練習，她事後接受訪問時也直言緊張，幸好有濱崎「Sensei（老師）」耐心教導；而近日為這套劇找蝦頭惡補演技跟廣東話的濱崎，就透露成個腦都是廣東話，但就表示：「廣東話好難難！」此外，已攞香港身份證的濱崎，大讚香港男仔好好：「如果我之後要找男朋友結婚，我一定會找香港的男朋友！」

劉綺婷（Yanny@Lolly Talk）及日本前AV女優濱崎真緒正拍攝一場電梯戲，但竟然是Yanny講日文、濱崎講廣東話！（鄧穎琪攝）

Roll機前Yanny不停練習，她事後接受訪問時也直言緊張，幸好有濱崎「Sensei（老師）」耐心教導。（鄧穎琪攝）

濱崎真緒角色做返自己。（鄧穎琪攝）

濱崎真緒要用全廣東話拍攝。（鄧穎琪攝）

Yanny飾演慳妹，問她有否睇過《大時代》中周慧敏飾演的慳妹，她表示有聽過。（鄧穎琪攝）

Yanny臨場加日文對白勁緊張 濱崎大讚講得好

《01娛樂》探班時，Yanny與濱崎原來是第一次對戲，Yanny說：「我好緊張，因為今日有日文要講，仲要第一次同Sensei對戲，佢都超級好，因為知我唔係好熟日文，都好耐心係咁repeat去教我。（記者：好緊張？）因為都好急收到呢個劇本，要講日文，一定要講好啲先得！但係去到現場好似有啲日文要tune返正啲，就覺得好緊張。（記者：最緊張係邊句？）有一句係今は話せません（我而家唔方便講），呢句因為係臨場加嘅，我就心諗『死啦！』但係sensei好好，佢會提我。」而濱崎亦大讚她講日文：「很好！好勁呀！」

《01娛樂》探班時，Yanny與濱崎原來是第一次對戲。

Yanny對講日文非常緊張：「有一句係今は話せません（我而家唔方便講），呢句因為係臨場加嘅，我就心諗『死啦！』但係sensei好好，佢會提我。」（鄧穎琪攝）對

濱崎跟蝦頭惡補演技全廣東話上陣：好難

至於濱崎，拍攝當日她要用全廣東話拍攝，表示：「今天全部都廣東話，還有很多戲，腦子裏現在全都是廣東話。」問到會否緊張，她不諱言：「好緊張，好難！廣東話好難難！」目前正跟蝦頭學廣東話及學戲的她，分享自己得著：「蝦頭老師就是先告訴我，我們演的都是一個人，所以不要太緊張，而且我演的就是自己，所以把平常的自己放出來就好了，然後這部戲也有蝦頭老師，希望大家多多支持我們，然後多多支持蝦頭老師。」之後記者叫她示範幾句廣東話，至於能否聽得懂，大家就記住睇片，可以劇透的是她的兩句都令現場記者大笑！

濱崎要用全廣東話拍攝，表示：「今天全部都廣東話，還有很多戲，腦子裏現在全都是廣東話。」並不諱言：「好緊張，好難！廣東話好難難！」（鄧穎琪攝）

記者叫她示範幾句廣東話，至於能否聽得懂，大家就記住睇片，可以劇透的是她的兩句都令現場記者大笑！（鄧穎琪攝）

濱崎大讚麥沛東可愛：以為他比我小

此外，濱崎同日還有跟「麥峰哥哥」（麥沛東飾）的戲份，她大讚：「他超可愛！好可愛！我以為他比我小，原來是哥哥。」Yanny此時大爆：「我有睇佢哋做戲，我睇到『嘩！咁樣㗎？好精彩！』（記者：可唔可以透露少少？）我作為觀眾，我覺得有好多麥東嘅幻想！」濱崎真緒更透露，麥東一分鐘有三個幻想；而其實麥東接受《01娛樂》訪問期間，曾自爆拍攝前一晚失眠，只睡了兩小時，濱崎聞言表示：「一定是假的！他今天一直很順，完全看不出來他昨天沒有睡覺的感覺，我還以為他睡了6、7個小時，睡得很好的樣。（記者：因為他老婆不在香港，所以放心跟你對戲。）Oh my god！我一會兒要拍下來，跟他老婆說，他今天晚上就睡不到了！」

濱崎同日還有跟「麥峰哥哥」（麥沛東飾）的戲份，她大讚：「他超可愛！好可愛！我以為他比我小，原來是哥哥。」（鄧穎琪攝）

（鄧穎琪攝）

濱崎鍾情港男：結婚會找香港的男朋友

談到電梯裡的一幕，濱崎會對鏡頭單眼，她預告：「這個就是結局，我的最後一個結局。」談到拍攝現場的男士都覺得她很可愛，她問：「本当に？（真的嗎？）真係㗎！點解嘅？」濱崎目前已經正式成為香港居民，她大讚香港男仔可愛：「如果我之後要找男朋友結婚，我一定會找香港的男朋友！香港的男生對女生很好，他們會馬上說『sorry sorry sorry』，但是日本的男生……」之後她搖搖頭，並用男人語氣問：「做咩呀？做咩呀？」而問到Yanny會否反而考慮同日本男士交往，她則說不：「因為我日文唔得，佢會唔明我講咩。（記者：如果佢識中文？）可以考慮。」

談到電梯裡的一幕，濱崎會對鏡頭單眼，她預告：「這個就是結局，我的最後一個結局。」（鄧穎琪攝）

談到拍攝現場的男士都覺得她很可愛，她問：「本当に？（真的嗎？）真係㗎！點解嘅？」（鄧穎琪攝）

濱崎大讚香港男仔可愛：「如果我之後要找男朋友結婚，我一定會找香港的男朋友！香港的男生對女生很好，他們會馬上說『sorry sorry sorry』」但Yanny就因為語言問題，不考慮跟日本男生交往。（鄧穎琪攝）

Yanny生日辦寵物領養日 MYYT開Channel拍片出Job

9月21日是Yanny的生日，她特地於9月19日舉行寵物領養日，並透露生日願望就是希望現場的毛孩全部尋家成功，以及《你的保安 李寶安》拍攝順利。講到早前接連有牽涉狗狗的意外發生，會否擔心影響反應，Yanny說：「唔擔心反應，但係都有留意新聞，所以都會叫個機構去小心啲，大家真係要有足夠人手去睇住佢哋。」而談到近日另一個「搞作」，就是與Lolly Talk另外三位成員Mei Mei、阿Yo及Tania組成「MYYT」，她指這個組合會搞channel拍片：「因為其實我哋四個都好貪玩，就覺得搵啲嘢拍吓啦，開YouTube Channel都係一個幾好嘅選擇，有時玩吓game，同埋我哋呢個組合都會出job！」

9月21日是Yanny的生日，她特地於9月19日舉行寵物領養日，並透露生日願望就是希望現場的毛孩全部尋家成功，以及《你的保安 李寶安》拍攝順利。（鄧穎琪攝）

談到近日另一個「搞作」，就是與Lolly Talk另外三位成員Mei Mei、阿Yo及Tania組成「MYYT」，她指這個組合會搞channel拍片：「開YouTube Channel都係一個幾好嘅選擇，有時玩吓game，同埋我哋呢個組合都會出job！」