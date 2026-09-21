蔡卓妍被爆租半山頂樓相連單位　疑地產經紀借機呃人睇樓網民嬲爆

藝人住址間中都會被網民爆出，不過這樣公開可算是第一次。有網民在社交平台發文指自己對「眺馬閣」這個地方的喜愛：「每次經過港安醫院之後，有一個屋苑的名字每次都引起我的注意，叫做眺馬閣，個名嘅意思好明顯，就是能遠眺馬場的亭台樓閣，個名真係X屎到不得了。」卻意外爆了蔡卓妍租了「眺馬閣」頂樓單位。

有網民在社交平台發文指自己對「眺馬閣」這個地方的喜愛。(thread圖片)

蔡卓妍被爆租了「眺馬閣」頂樓單位。（IG@choisaaaa）

帖主爆蔡卓妍新地址 網民憤怒到極

之後他解釋自己對這個屋苑一直心心念念，當有機會時，他馬上答應去現場看實景。最後他更透露地產經紀表說：「個地產話阿sa啱啱租咗頂樓個雙連單位。我都好想同阿sa做鄰居！」直接爆出蔡卓妍的新地址，這個行為讓網民感到憤怒：「呀sa好慘，岩岩租比你爆一爆又要搬啦」、「呢D地產咪真X街囉，咩都講，唔會諗吓人哋嘅私隱」、「內容公開人哋租邊度，完全冇品一啲私隱概念都冇」、「好心唔好揭人私隱啦」、「為爆人私隱而去呃樓睇，係度擦流量」、「地產完全冇職業操守，爆人哋啲私隱出嚟 你仲on9出post放上公海講，拎呢啲優越感要爆人私隱！？」

帖主爆蔡卓妍新地址。(thread圖片)

網民憤怒到極。(thread截圖)

有網民很正面地跟帖主分析

亦有網民標籤蔡卓妍，跟她講說地址被爆出來。也有網民很正面地跟帖主分析，指他整篇文章都不錯，除了爆蔡卓妍地址這一點：「下次不要直接提名字，可以用文字形容這位歌手，例如紅足咁多年嘅組合歌手，並不會引起那麼多人反感。」

有網民很正面地跟帖主分析。(thread截圖)

網民嬲爆。(thread截圖)

帖主全文如下：

這半年搬年了上渣甸山，週末都會帶個女去山頂警察博物館旁邊兩個大公園玩，每次經過港安醫院之後，有一個屋苑的名字每次都引起我的注意，叫做眺馬閣，個名嘅意思好明顯，就是能遠眺馬場的亭台樓閣，個名真係x屎到不得了。

這個屋苑，我一直放在心裏，好想一睹它的風采，上個禮拜機會來了，有客人要睇一個租盤，問我眺馬閣好唔好，Franky是一個實事求是的人，我直接答佢我冇睇過，如果有盤我哋可以一齊去睇。

平時的我通常會睇咗floor plan先去現場，但係今次係我自己都想睇，就馬上應承。

果然名不虛傳，名副其實的跳馬閣，個單位還有一個大到難以理解的露台，好難理解60年前的發展商在想什麽，我唔同你講你會以為係大堂位置。

個地產話阿sa啱啱租咗頂樓個雙連單位。

我都好想同阿sa做鄰居😂

