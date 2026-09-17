TVB力捧小花冇劇開積極轉型做網紅　觀眾緣屢惹爭議家族背景神秘

現年26歲的2019年港姐季軍古佩玲（Kelly），憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「申瑞素（素素）」一角成功為人熟知。不過近期未見有新劇開拍的她，似乎已將重心轉移，積極轉戰社交平台小紅書發展，拍片轉型做生活時尚博主！

古佩玲劇中表現屢次遭網民狠批。（IG@kellyyygu）

古佩玲暫未有劇開。(吳子生攝)

古佩玲面對整容風波依舊「龜縮」拒訪。(吳子生攝)

小紅書頻拍片轉型博主 教下廚兼分享穿搭

古佩玲近日頻頻於小紅書活躍更新，影片拍攝得相當用心。她先後上載多條生活紀錄影片，包括以「粉紅色的約會穿搭💕OOTD」為題，向粉絲示範少女心爆棚的粉紅系日系穿搭；又分享「零失敗提拉米蘇✨TVB女藝人居家下廚🪄」影片，大展廚藝手藝。片中她笑容滿面、細心講述步驟，極力走貼地文青親民路線，似乎有意在網絡小紅書市場另闢新徑。

古佩玲近日積極博型做KOL。（小紅書照片）

古佩玲近日積極博型做KOL。（小紅書照片）

古佩玲近日積極博型做KOL。（小紅書照片）

古佩玲近日積極博型做KOL。（小紅書照片）

觀眾緣屢惹爭議 富貴家族背景極神秘

古佩玲自入行以來雖然獲無綫重用，但觀眾緣一直呈現兩極化，甚至曾被部分網民批評為《愛·回家》中「最欠觀眾緣女角」之一，更不時因五官外貌的變化而捲入整容疑雲爭議。除了觀眾緣受考驗外，古佩玲的家庭背景亦極為神秘，一直是外界熱議話題。參選港姐時她以「黑馬」姿態空降三甲奪季軍，隨即傳出其父親在內地實力雄厚、背景深厚，甚至有指家族身家以億計。雖然她多次對外聲稱父母只是做小本生意，對父親具體職務及生意一概稱「唔清楚」，但從她平日住大屋、名牌服飾不離身的生活細節來看，富貴千金身份早已是公開秘密。今次暫時無劇開改當KOL，相信對身家豐厚的她而言亦只是娛樂性質居多。

古佩玲身材管理做到足。（IG：@kellyyygu_）

古佩玲否認獲珍姐特別寵愛。（葉志明攝）

古佩玲澄清沒有天價片酬。（梁碧玲攝）

古佩玲小背心熱褲騷小蠻腰。（IG@kellyyygu_）