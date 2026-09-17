60歲李若彤挑戰高難度引體上升　展現神級核心力量超自律身材

現年60歲的李若彤當年憑「小龍女」一角奠定古裝女神的地位，至今仍是不少網民心目中的「最美姑姑」。近年李若彤主力發展內地市場，除了間中直播帶貨之外，更不時拍片教大家健身。早前李若彤在健身室挑戰高難度「雙人槓鈴引體上升」的影片，超強的核心力量與體能再次震撼一眾網民！

李若彤。（微博@李若彤）

李若彤。（微博@李若彤）

李若彤狀態驚人。（小紅書）

李若彤大曬健美身材。（微博@李若彤）

60歲李若彤挑戰高難度「雙人槓鈴引體上升」 展現神級核心力量

片中所見，李若彤身穿白色運動背心及黑色緊身褲，大騷纖腰零贅肉身材。挑戰開始前，她面帶笑容顯得輕鬆自如，隨後兩名猛男各自抬起重型槓鈴棒的兩端，李若彤則雙手握緊槓鈴桿，雙腳離地懸空，純粹依靠上肢與核心力量進行引體上升動作，期間還能穩穩保持屈膝姿勢，全程動作極具控制力，完成後更笑稱「輕鬆拿捏」。

李若彤挑戰高難度引體上升。（影片截圖）

李若彤挑戰高難度引體上升。（影片截圖）

超強核心！（影片截圖）

超強核心！（影片截圖）

超強核心！（影片截圖）

輕鬆！（影片截圖）

李若彤堅持規律力量訓練30年 以自律打破年齡標籤

李若彤在發文中幽默寫道，希望「評論區有理科狀元給我畫出受力分析圖」，隨即吸引大批網民留言大讚： 「這核心力量太恐怖了，一般年輕人都做不到」、 「這個狀態和肌肉緊緻度，自律得令人佩服。」事實上李若彤曾透露自己從30歲過後便開始系統化健身，堅持運動至今已超過30年，她常以自身經歷鼓勵女性「年齡只是數字」，用汗水與自律雕刻出的極致身材，再次成為網民熱議的健身典範！

李若彤堅持健身。（影片截圖）