JW王灝兒小紅書狂騷升級豪宅　巨型客廳「深不見底」景觀開揚

現年35歲的王灝兒（JW）前年突然宣布與拍拖超過6年的富二代破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，一度被網民嘲諷「只能共富貴，不能共患難」。不過去年6月JW就被爆新戀情，暗撻足球界新貴兼演唱會業界猛人王至尊（Jim Wong），生活依然富貴！近日JW更頻頻在社交平台小紅書上載Vlog及練歌片段，大曬豪宅新居內部細節更為清晰曝光！

王灝兒（JW）出席活動。（IG@jwchubz）

JW（王灝兒）罕曬比堅尼泳照。（IG@jwchubz）

JW（王灝兒）罕曬比堅尼泳照。（IG@jwchubz）

度假。（IG@jwchubz）

豪宅曝光！（影片截圖）

豪宅曝光！（影片截圖）

豪宅曝光！（影片截圖）

豪宅居高臨下，景觀開揚！（影片截圖）

JW豪宅曝光景觀開揚

早前外界一直盛傳 JW 於2024年初以首置身份，斥資950萬元購入位於東半山大坑台一個實用面積567平方呎的兩房單位，成功躋身渣甸山豪宅區業主行列，當時她在接受訪問時表示：「間屋係畀我自己，我買呢間屋係好希望想自己開心，擁有一個屬於自己嘅地方」。顯然，JW目前居住的豪宅絕不是只得567平方呎，然而，隨着 JW 近期頻頻在小紅書等社交平台拍片大展日常生活，其現居豪宅的真正內部空間亦隨之曝光——從客廳到房內的闊綽格局，顯然絕非僅得「567呎」般簡單！

至少逾千呎！（影片截圖）

至少逾千呎！（影片截圖）

至少逾千呎！（影片截圖）

至少逾千呎！（影片截圖）

從影片細節可見，其單位擁有一座極高樓底的巨型客廳，整體空間感「深不見底」。豪宅擁有超高樓底，飯廳擺放了一張長型飯枱，還有巨型畫做襯托，客廳更非常闊落，窗外景觀，居高臨下，十分開揚，整體空間視覺至少近千呎。

JW在飯廳開箱！（影片截圖）

買近千元拖鞋！（影片截圖）

騷拖鞋！（影片截圖）

豪宅曝光！（影片截圖）

巨廳好深！（影片截圖）

依然富貴！（影片截圖）