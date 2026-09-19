圈中富婆被捕獲南區睇樓疑再入手豪宅　身家過億至少9個物業揸手

向來投資有道的薛家燕近日再度被捕獲現身港島南區看樓。日前有網民於Threads分享在家燕姐參觀豪宅的照片。相中見家燕姐穿上招牌粉紅色套裝，精神飽滿。



家燕姐又睇數！（Threads照片）

疑似現身南區看樓 飽覽全海景

照片中，家燕姐在該屋苑的露台和單位內拍照。從單位向外望，可飽覽壯麗的全海景及翠綠山景，景色相當開揚。有眼尖的網民指出，該單位的景觀與位於港島南區鴨脷洲的豪宅極為相似。其實家燕姐過去曾多次公開表示喜歡住在南區，更在區內持有物業。

圈中大富婆！（Threads照片）

圈中大富婆！（Threads照片）

圈中大富婆！（Threads照片）

圈中大富婆！（Threads照片）

圈中大富婆！（Threads照片）

身家過億 投資物業有道

家燕姐在娛樂圈工作多年，早年已累積了不少財富。她向來投資有道，尤其鍾情投資物業。有指家燕姐身家早已過億，薛家燕多年來投資有道，有指愛買物業保值的她，手持最少9個物業，自1996年至2009年間，先後購入西半山殷樺花園的三個單位，2008年再以約300萬元購入觀塘一個2,000呎工廈單位，作為「家燕媽媽藝術中心」之用，其後又用逾千萬增持下一層同單位擴充業務。

家燕姐提到乖孫即冧爆。（葉志明 攝）

薛家燕大灣區置業：「好抵買」

薛家燕的兒子石耀庭於2018年結婚，薛家燕為方便互相照顧，將相鄰單位給兒子一家三口居住。薛家燕去年再被爆進軍大灣區買樓，在廣東中山購入兩個單位，薛家燕受訪時坦承早在4月時已購入一個單位，見質素不錯，只花40多萬人民幣感到「好抵買」，因此再入手一個單位，與佘詩曼做鄰居。對於再度被捕獲看樓，不少網民紛紛留言恭喜家燕姐，更有網民笑言：「家燕姐又買樓，真係好富有！」

薛家燕在香港至海外華人圈無人不曉。(資料圖片)