王賢誌被胞妹爆欠「天文數字」巨債　禍及家人：蘇州屎掉低俾我哋

富三代王賢誌（Vinci）前年爆出被財務公司入稟追討280萬元無抵押債項，僅還款兩個月便再無履行承諾，隨後更自行申請破產，震撼名流界。破產後的王賢誌疑避走加拿大，惟仍於社交平台及抖音直播保持高調。有指王賢誌一走了之，遺下的巨債騷擾與恐嚇卻全由家人承受。其胞妹王賢德罕有打破沉默接受《娛壹》訪問，痛斥哥哥沒有承擔且零悔意，透露其欠債絕非傳聞中的300萬元，而是「天文數字」，家人多次子債父還後已救無可救，決定劃清界線。

王賢誌曾經於加拿大溫哥華生活，畢業於英屬哥倫比亞大學，後來回流香港，於無綫電視及亞洲電視工作。（IG/@mrvinciwong）

追債街招指借錢為父籌醫藥費 胞妹憤怒澄清：食死貓

數月前有網民發現王氏公司附近有人貼上追討王賢誌債務的街招，指他「以老竇重病問好友借錢，又話三兄妹唔夠現金俾出院費」。對此，胞妹王賢德極度氣憤，斬釘截鐵澄清家人被「食死貓」：「根本無發生！父母入過醫院全部係自付醫藥費，我哋無需要借錢籌費用。哥哥一蚊都冇出過，佢借嘅錢亦從未花喺家人身上。」

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

王賢誌曾是金牌司儀！（IG/@mrvinciwong）

欠款非300萬 胞妹：用「天文數字」嚟形容

對於傳聞300萬債務只是冰山一角，王賢德坦言：「其實我都等咗兩年，而家終於有人發現呢個問題。總之唔係而家傳媒所寫嗰個銀碼，除咗『無底深潭』，我會用『天文數字』嚟形容，一個正常家庭聽到呢個數字都會好震撼。」她又指王賢誌拍拍屁股遠赴加拿大，但家人卻活在惶恐中。月前曾有十多名大漢直接走上公司追債，她激動斥責哥哥自私：「佢拍拍屁股就走了去加拿大，『蘇州屎』就掉低晒俾我哋！」