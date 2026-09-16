王賢德爆胞兄王賢誌破產至今仍靠家人供養：冇屋企資助佢生存唔到

55歲的王賢誌是王氏港建創辦人王華湘的孫兒、王忠桐兒子，家族曾經擁有30億的資產。然而，這位富三代卻在前年因拖欠「鼎豐」財務公司280萬元的未償還債務而選擇申請破產，使外界驚愕之餘，亦開始懷疑他的財務狀況，背後會否有更多不為人知的債務。破產後王賢誌遠走加拿大，生活似乎離香港風波漸遠，但其實對於家族而言，風波仍未全然消散。

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

家人受累 追債的人不斷地打擾

王賢誌雖然已離開香港，但還活躍於社交平台上，頻頻做直播。而這段隱居異地的時間，卻讓他的妹妹王賢德難以承受。王賢德向傳媒《娛壹》大爆料，指王賢誌選擇遠走高飛的同時，他留下的債務問題卻令家人飽受驚嚇和困擾。名流界早已流傳他債台高築，而他父親王忠桐曾多次替他償還巨額債務，吳家樂過去曾在節目中提到︰「佢好多街數，幾年前佢爸爸唔再幫佢找數。」由於這次涉及金額實在太大，家人最終不得不與他劃清界線。追債者甚至到家族公司附近貼上追數的大字報，令人咋舌的是，這些借口居然牽涉到王賢誌以家父重病為由向朋友借錢的謊言。大字報更附上王賢誌與伴侶Kevin、父親及妹妹的合照，可見王賢誌的債務問題已經累及家人。

王賢德向傳媒《娛壹》大爆料，指王賢誌選擇遠走高飛的同時，追債者卻到家族公司附近貼上有全家合照的追數大字報。

王賢誌與伴侶Kevin。（微博圖片）

王賢德指，王賢誌以家父重病為藉口，向朋友借錢。

胞妹王賢德的聲明

據《娛壹》報道，王賢德強烈反駁王賢誌以父親病重借錢的說法，澄清家中並不需任何外來資金來支付醫療費用，父母先後入院的醫藥費全由自己負擔，王賢誌從未為此貢獻過一分一毫，而他借的錢亦未曾花在家人身上，甚至請食飯都冇。對於外界盛傳的300萬元，只不過是冰山一角。實際上，他隱藏的債務有如「無底深潭」、「天文數字」般巨大，這也是家族最後停止幫助他的原因之一。

王賢德澄清家中並不需任何外來資金來支付醫療費用，父母先後入院的醫藥費全由自己負擔。對於外界盛傳王賢誌為300萬元破產，王賢德指這只不過是冰山一角。實際上，他隱藏的債務有如「無底深潭」、「天文數字」般巨大，家族不得不停止幫助。

王賢誌曾經於加拿大溫哥華生活，畢業於英屬哥倫比亞大學，後來回流香港，於無綫電視及亞洲電視工作。（IG/@mrvinciwong）

王賢誌遠走加拿大後貌似自力更生，但王賢德指他實際上仍依賴家庭供養。王賢誌自從移居加拿大後，一直聲稱勤奮工作，例如開班教授司儀及主持技巧，並頻繁於抖音直播中活躍，希望獲得更多點讚以支持他的生活費。他表示：「大家唔好以為我係富二代，我唔係大把錢，我都需要大家支持鼓勵……」表面上，他的言論展示了他在努力擺脫家族背景帶來的標籤。

王賢誌 (ig圖片)

王賢德指王賢誌至今仍靠家人供養

然而，其胞妹卻道出了一個不同的故事。王賢德指出，他的實際情況並非如其社交平台中在低谷中積極發奮、自給自足及不靠家族的形象所述：「如果唔係屋企資助佢生活，佢根本生存唔到。當然而家嘅資助，再唔係任佢揮霍嘅數目。」胞妹希望他能夠明白「一人做事一人當」，擱下12字真言：「有錯就認、唔明就問、唔識就學。」

王賢德指王賢誌至今仍靠家人供養。 (ig圖片)

王賢德指出，王賢誌實際情況並非如其社交平台中在低谷中積極發奮、自給自足及不靠家族的形象所述：「如果唔係屋企資助佢生活，佢根本生存唔到。當然而家嘅資助，再唔係任佢揮霍嘅數目。」

胞妹希望王賢誌能夠自力更生

胞妹不僅希望哥哥能夠自力更生，還強調了一個破產人士應該腳踏實地工作以賺取穩定收入。她表示如果他仍然抱有「東華前主席」的名人錯覺，自然難以改變現狀。而對於那些因王賢誌私人債務而尋找家人麻煩的人，她更加警告：「再有任何人因為王賢誌嘅私人債務而嚟騷擾我哋，我哋會不惜一切追究到底。」