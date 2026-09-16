東張西望｜港人內地買樓單位被打通變月子中心：老細未死叫佢出嚟

TVB節目《東張西望》今日（16日）報道了一宗港人於內地買樓被夷為平地的事件，苦主偉先生和唐小姐表示他們6年前於珠海市中心一幢集公寓商貿於一身的商業大廈購入了單位。因為當地呎價便宜，平均150萬就可以買到一個500多呎的單位，因此吸引不少港人投資。除了價錢吸引外，這幢商住大廈還有酒店管理公司，可以幫忙管理物業，代為放租。合約6年，當中還可以有租金收回，令到一班業主單位裝修完都未看過就放心把單位交予管理公司。

港人於內地買樓被夷為平地的事件。(節目截圖)

管理公司合約6年包放租

唐小姐稱自己從未見過單位，因為這段時間都是管理公司管理，而合約在2026年6月30日到期，所以她決定一看究竟。她表示連自己的單位租了給誰都不知，因為第一二年，她都有準時收到租金，但疫情期間管理公司開始欠租。管理公司聲稱是疫情關係而令租金不準時收到，但因為疫情封了關，她想去看都不行。等到通關後，她去看了才發現，自己的單位竟然租了給月子中心，她想進去看一下，卻被月子中心以「月子媽媽需要安靜不能被騷擾」為由拒絕。唐小姐去了一次又一次，都被拒絕進內看單位，直到7月，唐小姐與管理公司的合約期滿，她滿心歡喜去收樓，但她的單位竟然被月子中心將她單位與幾位港人業主的單位打通，變成「四合一」。

月子中心以「月子媽媽需要安靜不能被騷擾」為由拒絕。(節目截圖)

單位被拆變月子中心

港人業主的單位門口、牆、廁所等都被拆，皆因要方便月子中心運作。除了牆被拆，單位內的精裝裝修都不見了，原本複式的單位被月子中心封頂了，洗手間和廚房等都拆光了，像夷為平地般。業主們當然找管理公司質問，但管理公司卻推卸責任，叫業主們找月子中心。月子中心又表示是管理公司負責還原。最後業主們報警，公安叫他們自己協商。

單位被拆變月子中心。(節目截圖)

單位原本的精修。(節目截圖)

業主們到管理公司質問

業主們一起到管理公司質問：「你欠啲租呢？啲租幾時畀？你收緊月子中心嘅租，啲租金去咗邊？」而管理公司亦繼續十問九不知，令業主們勞氣非常：「你問你老細，成日都話老細老細老細，老細未死你叫佢出嚟！」

業主們到管理公司質問。(節目截圖)

業主們都好勞氣。(節目截圖)