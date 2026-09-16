日寫真女星田口粟驚傳意外離世終年28歲　4年前一張照片意外爆紅

日本著名寫真女星田口粟（白鳥粟）今日（16日）驚傳離世消息，據指，她於本月9日因交通意外不幸離世，終年28歲。田口粟於2022年以寫真偶像的身份入行，她擁有J Cup的出眾身材，並曾表示想將日本古典短詩與寫真結合成影集的夢想。由於其對短詩的熱愛及獨特魅力，她在網絡上獲得不少關注。而在4年前她因前夫拍下在平價餐廳「薩莉亞」用餐時滿臉笑容的照片一張照片，意外在網路上爆紅，更被獲封「薩莉亞喜悅之妻」。

4年前她因前夫拍下在平價餐廳「薩莉亞」用餐時滿臉笑容的照片一張照片，意外在網路上爆紅，更被獲封「薩莉亞喜悅之妻」。（網絡圖片）

田口粟驚傳意外離世消息。(ig@taguchiawa)

田口粟入行4年

在田口粟短暫但活躍的四年職業生涯中，她活躍於寫真界。然而，她在東京歌舞伎町兼職的酒吧「東京砂漠」證實，已於9月9日在她家人口中得知死訊，她的家人表示葬禮將會低調舉行：「葬禮將由親屬以家族葬形式舉行。」

田口粟於9月9日因交通意外身亡。(ig@taguchiawa)

田口粟在東京歌舞伎町的酒吧兼職。(ig@taguchiawa)

「東京砂漠」亦在官方平台上發文悼念田口粟，向所有支持她的粉絲及回憶中留下美好時光的每一位表達感激之情。此外，她的前事務所Nakayoshi Paradise的社長，同時也是搞笑組合「Woman Rush Hour」的成員中川天堂，亦在社交平台上表達哀思。他感慨道：「得知白鳥粟過世的消息，事情發生得太突然，我真的不知該說些什麼。非常感謝曾經能在Nakayoshi Paradise這間經紀公司與她共事過一段時間，由衷祈求她能安息。」

田口粟驚傳意外離世終年28歲。(ig@taguchiawa)